Repubblica: “Palermo-Bari 2-0. Le pagelle”

Il successo del Palermo contro il Bari al “Barbera” (2-0 firmato Le Douaron e Gomes) è stato analizzato da Massimo Norrito sulle pagine di Repubblica Palermo. Ecco i voti e i giudizi sui protagonisti della sfida.

Joronen sv

Lui non tocca palle, il suo collega del Bari è tra i migliori in campo. In questo dato c’è la lettura della partita.

Pierozzi 7

Inizia con una grande chiusura in difesa e continua su livelli altissimi per tutta la partita. Per la prima volta gioca nei tre di difesa e lo fa bene senza disdegnare di partecipare alla fase offensiva. Il suo apporto alla manovra è costante.

Bani 6

Attento e preciso, non sbaglia praticamente nulla confermando il buon momento di forma che lo accompagna dall’inizio del campionato.

Ceccaroni 6

Oltre a fare la fase difensiva senza sbavature, prova gli inserimenti in attacco e i tiri da fuori area diventando così una freccia in più all’arco di Pippo Inzaghi.

Gyasi 5,5

Va a corrente alternata e non riesce a dare costanza al suo gioco. A volte viene saltato dai compagni e nel primo tempo ha una buona palla davanti al portiere che però spreca.

Dal 26’ st Diakitè 6: si batte con la solita veemenza nonostante non sia nelle migliori condizioni fisiche.

Segre 7

Il solito cuore al servizio della squadra. Mentre Ranocchia prova a dare fantasia, lui fa il lavoro “sporco” in mezzo al campo diventando barriera davanti alle avanzate degli avversari e proponendosi anche in fase offensiva.

Dal 37’ st Giovane sv

Ranocchia 6,5

Il suo cross sul colpo di testa di Brunori in avvio di gara è da collezione e nel complesso gioca una buona partita cercando di verticalizzare la manovra e di giocare in profondità.

Dal 37’ st Blin sv

Augello 6

Cresce con il passare dei minuti e, soprattutto nella ripresa, diventa una spina nel fianco per la retroguardia barese. Quando si propone lo fa con la bravura che lo ha contraddistinto in questo avvio di stagione.

Palumbo 7,5

Il migliore del Palermo. Dà vivacità, fantasia, pericolosità, copertura. Si fa trovare in ogni zona del campo e passa dalla regia alla conclusione in porta con grandissima disinvoltura facendo sembrare facili anche le cose più difficili. Cala con il passare del tempo.

Dal 24’ st Gomes 7: entra subito in partita e segna il gol che chiude la gara.

Brunori 6,5

Ha il fuoco dentro dopo la panchina di Bolzano e lo dimostra subito sfiorando il gol con una bellissima conclusione di testa. Si batte sempre per la squadra ed entra in quasi tutte le azioni offensive della formazione rosanero, ma continua a mancargli il gol.

Dal 26’ st Le Douaron 7,5: pochi minuti per risolvere la partita con un gran bel gol.

Pohjanpalo 6

Sarà che ci ha abituati troppo bene, ma vederlo finire senza gol fa un certo effetto anche se ci prova di testa nel primo tempo. Al suo attivo un buon assist per Brunori e quello per il gol di Gomes.