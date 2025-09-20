Quotidiano di Puglia: “Bari troppo timido. A Palermo arriva il secondo ko di fila”

Un punto in quattro partite. È questo il bilancio, pesantissimo, con cui il Bari si ritrova nelle zone basse della classifica dopo la sconfitta per 2-0 al “Barbera” contro il Palermo. Come sottolinea Davide Abrescia sul Quotidiano di Puglia, il dato è preoccupante e non lascia alternative: bisogna iniziare a fare punti, senza se e senza ma, già dal prossimo match contro la Sampdoria.

Palermo dominante, Bari troppo leggero

Il Palermo di Inzaghi ha imposto subito il suo gioco, con Cerofolini grande protagonista nel primo tempo grazie a interventi decisivi su Brunori e Palumbo. Il Bari ha provato a rispondere con Dickmann e Moncini, ma la squadra di Caserta non è mai stata realmente pericolosa. «La partita non ha lasciato il segno dal centrocampo in su», scrive Abrescia sul Quotidiano di Puglia, evidenziando la sterilità offensiva dei biancorossi.

Le Douaron e Gomes, i jolly dalla panchina

Nella ripresa, i cambi non hanno portato frutti. Gytkjaer, al debutto in Serie B con la maglia del Bari, non ha inciso, mentre il doppio ingresso di Cerri e Antonucci con il passaggio al 4-4-2 non ha cambiato l’inerzia. A decidere il match sono stati i subentrati rosanero: Le Douaron, con un destro preciso all’angolino, e Gomes, che ha firmato il raddoppio nel recupero. «Il Bari è uscito sconfitto con poche occasioni create e un attacco evanescente», sottolinea ancora Abrescia sul Quotidiano di Puglia.

Castrovilli, segnali ma poca incisività

Il tecnico Caserta aveva proposto diverse novità: l’inserimento di Castrovilli nel tridente offensivo e l’impiego di Darboe a centrocampo. Se l’ex Fiorentina ha portato un po’ di fantasia, non è riuscito a incidere come sperato. Male invece lo spezzone di Gytkjaer: «Ci si aspetta qualcosa in più, ma non riesce mai a far salire la squadra», osserva Davide Abrescia sul Quotidiano di Puglia.

Urgenza di risultati

Il Bari deve cambiare marcia subito. La classifica è pesante e la piazza è in contestazione. «Un punto in quattro partite è la fotografia di tante, troppe cose che non vanno», conclude Abrescia sul Quotidiano di Puglia, mettendo in evidenza come contro la Sampdoria sabato prossimo non si potrà più sbagliare.