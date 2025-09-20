Corriere del Mezzogiorno: “Non basta l’orgoglio. Un Bari ritrovato perde anche a Palermo”

Un Bari volenteroso ma poco concreto non riesce a portare a casa punti dal “Barbera”. I biancorossi resistono 76 minuti, poi si arrendono alle reti di Le Douaron e Gomes, entrambi subentrati. Come sottolinea Pasquale Caputi sul Corriere del Mezzogiorno, è stata una gara intensa e ricca di occasioni, ma alla fine il Palermo ha avuto più cattiveria sotto porta.

Cerofolini super, il Bari ci prova

Il tecnico Caserta aveva scelto di puntare dal primo minuto su Darboe e Castrovilli, per dare più qualità e fisicità. La mossa ha retto per un tempo, grazie soprattutto a Cerofolini, protagonista assoluto, capace di neutralizzare tre occasioni nitide: un colpo di testa ravvicinato di Brunori, un sinistro velenoso di Palumbo e un’altra conclusione di Ceccaroni. «Se il Palermo non chiude subito la partita, è merito esclusivamente del portiere biancorosso», scrive Caputi sul Corriere del Mezzogiorno.

Occasioni non sfruttate

Il Bari ha provato a reagire con Moncini, che su cross perfetto di Castrovilli ha sfiorato il vantaggio, e con un paio di iniziative di Sibilli. «Potenzialmente i galletti avrebbero potuto colpire, ma al momento decisivo è sempre mancato qualcosa», osserva ancora Pasquale Caputi sul Corriere del Mezzogiorno.

La svolta nella ripresa

Nella ripresa Brunori ha sprecato una ghiotta chance e si è visto annullare un gol per fuorigioco. La gara sembrava indirizzata verso lo 0-0, ma a un quarto d’ora dalla fine Le Douaron ha raccolto una palla vagante in area e ha battuto Cerofolini. In pieno recupero, poi, è arrivato il raddoppio di Gomes, che ha calciato sotto la traversa chiudendo la partita.

Volenterosi ma sterili

«Il Bari esce dal Barbera con una sconfitta amara: tanta volontà ma poca presenza in zona gol», conclude Caputi sul Corriere del Mezzogiorno. Per Caserta, il campionato è ancora lungo ma la strada è chiara: servono soluzioni offensive immediate per invertire la rotta.