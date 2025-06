Repubblica: “Inzaghi, prima la firma poi l’ok a Galazzi”

Tra riconferme, esoneri e trattative: il nuovo progetto Serie A prende forma

Il Palermo è pronto a lanciarsi in una nuova stagione all’assalto della Serie A. Dopo una promozione sfiorata e mai realmente avvicinata con concretezza, il club rosanero si prepara a riaccendere le ambizioni. Come riportato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, le pedine sono ormai al loro posto: dalla conferma di Carlo Osti nel ruolo di direttore sportivo, considerata fondamentale per la continuità del progetto, fino all’atteso annuncio di Filippo Inzaghi, che dovrebbe essere ufficializzato a breve.

L’addio a Dionisi e l’attesa per SuperPippo

L’esonero di Alessio Dionisi è stato formalizzato con un comunicato che ne ha sancito la fine del rapporto, ma senza una risoluzione consensuale: l’ex tecnico resterà nel libro paga fino a nuova sistemazione. Intanto, il Palermo aspetta solo l’ultima firma di Filippo Inzaghi, che – come spiega ancora Geraci su Repubblica Palermo – ha già salutato Pisa ed è pronto a legarsi ai rosanero con un biennale e opzione per un terzo anno.

Il piano: giovani di qualità e valore prospettico

La linea tracciata dal City Football Group resta invariata: calciatori giovani, futuribili ma già pronti a incidere. In cima alla lista dei desideri c’è Salvatore Esposito dello Spezia, valutato 8 milioni. Il Palermo ha offerto la metà, mentre Bologna e Besiktas restano in agguato. Proprio il Bologna potrebbe inserire come contropartita Niklas Pyyhtia, altro profilo che interessa ai rosanero e che rischia così di sfuggire a entrambe le piste.

Brescia e Genoa: Borrelli, Galazzi e Marcandalli i nomi caldi

Come segnala Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la retrocessione del Brescia per problemi economici apre nuovi scenari di mercato. Piacciono Nicolas Galazzi (24 anni, 1 gol e 5 assist nella scorsa stagione) e l’attaccante Gennaro Borrelli (25 anni, 6 reti), che potrebbe rappresentare una valida alternativa nel reparto offensivo. In difesa si continua a seguire Alessandro Marcandalli (22 anni), in uscita dal Genoa, mentre Peda, apprezzato da Inzaghi alla Juve Stabia, potrebbe restare in Campania.

Tutto nelle mani di Inzaghi

Il progetto tecnico e le scelte di mercato saranno ora strettamente legate alla visione di Filippo Inzaghi. Toccherà all’allenatore piacentino valutare i profili in entrata e le possibili uscite. L’operazione Serie A può finalmente cominciare, con Palermo pronto a scommettere ancora su sé stesso.