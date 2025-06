Repubblica: “Inzaghi già al lavoro. Il tecnico studia la rosa del suo Palermo”

Il silenzio ufficiale non deve trarre in inganno: il nuovo Palermo targato City Football Group ha già iniziato a prendere forma. Come racconta Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, la fumata bianca tra il club rosanero e il Pisa per l’arrivo di Filippo Inzaghi ha semplicemente dato slancio a un processo di rinnovamento già avviato all’indomani dell’eliminazione dai playoff di Serie B.

Secondo quanto riportato da Tripi su la Repubblica, la prima mossa concreta della proprietà è stata la riconferma di Carlo Osti nel ruolo di direttore sportivo. Una scelta di continuità affidata direttamente all’amministratore delegato Giovanni Gardini, che ha incaricato Osti di guidare il mercato estivo e, soprattutto, di chiudere l’operazione Inzaghi.

Inzaghi, accordo trovato: ora si attende solo l’annuncio

L’intesa con Inzaghi è frutto di una lunga trattativa. Sempre secondo quanto ricostruito da Tripi, il Palermo ha inizialmente provato a inserire nella trattativa il cartellino di Emanuel Vignato, evitando il pagamento di un indennizzo diretto – ipotizzato in circa 700mila euro – che non avrebbe comunque trovato fondamento nelle attuali norme federali. Alla fine, le parti hanno concordato una formula alternativa da definire entro la chiusura della sessione estiva.

Nel frattempo, Inzaghi ha già iniziato a esaminare la rosa, per valutarne la struttura e pianificare gli innesti. Come anticipa la Repubblica Palermo, il modulo preferito dovrebbe essere il 3-4-2-1 già visto al Pisa, con Pohjanpalo riferimento centrale e Brunori e Le Douaron come possibili interpreti a supporto.

Obiettivo regista: Esposito in cima alla lista

Tra le priorità tecniche spicca la ricerca di un regista che possa guidare la manovra e liberare Gomes, Segre e Blin da compiti di impostazione troppo rigidi. Come osserva Tripi, tutti e tre potrebbero rientrare nei piani del nuovo allenatore, ma nessuno è considerato incedibile: se arriveranno offerte congrue, il Palermo è pronto a valutare.

Difesa da ricostruire, con due certezze: Magnani e Ceccaroni

Il reparto difensivo sarà quello che subirà i cambiamenti più profondi. Oltre alle valutazioni su Peda, che sarà testato in ritiro, l’obiettivo è affiancare a Magnani e Ceccaroni difensori d’esperienza. Anche il ruolo di portiere è oggetto di discussione, con nuovi innesti che potrebbero arrivare presto.

Ufficialità in arrivo: prima Osti, poi Inzaghi

Secondo Valerio Tripi per la Repubblica Palermo, il primo comunicato ufficiale del nuovo ciclo potrebbe riguardare proprio il prolungamento di contratto di Carlo Osti. A quel punto seguirà l’annuncio della risoluzione con Alessio Dionisi e infine la presentazione ufficiale di Pippo Inzaghi come nuovo allenatore del Palermo.