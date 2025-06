Giornale di Sicilia: “Palermo, occhi su Amatucci e Sersanti”

In attesa di delineare con precisione la nuova identità tattica sotto la guida di Filippo Inzaghi, il Palermo muove i primi passi concreti sul mercato. Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’attenzione del club rosanero si concentra sul centrocampo, reparto che sarà certamente rinforzato nel corso dell’estate.

Le alternative a Esposito: tra esperienza e prospettiva

Dopo aver individuato in Salvatore Esposito l’obiettivo principale per la regia, il Palermo valuta ora delle soluzioni alternative più accessibili. Secondo quanto riferisce ancora Arena sul Giornale di Sicilia, tra i profili sul taccuino c’è Charles Pickel della Cremonese, già monitorato un anno fa, ma che andrà convinto a scendere in B. In alternativa, due nomi “under” affascinano la dirigenza: Alessandro Sersanti (Juventus) e Tommaso Amatucci (Fiorentina), entrambi già autori di gol proprio contro il Palermo durante l’ultima stagione con Reggiana e Salernitana.

Difesa: caccia al braccetto di destra

Altro nodo è quello del braccetto difensivo destro: con Baniya rientrato al Trabzonspor e Peda reduce dalla Juve Stabia ma non ancora pronto per un posto da titolare, uno dei nomi valutati è Andrea Giorgini del Südtirol. Tuttavia, secondo Arena, l’intenzione del Palermo è completare il terzetto con un profilo di primo livello accanto a Magnani e Ceccaroni.

Fasce: ritorno di Elia complicato, sondaggio per Reca

Per le fasce, si prevede un rinnovamento importante. A destra si complica la pista per Salvatore Elia, con lo Spezia che punta a rinnovarne il contratto in scadenza. A sinistra, invece, è Arkadiusz Reca il profilo valutato con più attenzione: dal 1° luglio sarà svincolato e rappresenta una pista concreta. Restano aperte anche le strade “under” – come sottolineato da Arena sul Giornale di Sicilia – grazie al canale con la Fiorentina: piacciono Favasuli (ex Bari) e Fortini (ex Juve Stabia).

Verre in bilico, nodo portiere

Sul fronte uscite, ai nomi già certi (Desplanches, Vasic, Buttaro, Diakité, Insigne, Di Mariano e i rientranti dai prestiti, escluso Peda) potrebbe aggiungersi Valerio Verre, il cui futuro dipenderà dall’eventuale arrivo di un trequartista. L’ex Samp è ancora sotto contratto per due anni, ma la stagione deludente spinge il Palermo a riflettere su una possibile cessione.

Infine, capitolo portieri: il club vuole aprire un dialogo con il Como per il ritorno di Audero, mentre il destino del dodicesimo dipende tutto da Gomis, valutato sia dal punto di vista fisico sia per l’accettazione di un ruolo da riserva.