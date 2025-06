Giornale di Sicilia: “Inzaghi-Palermo, definito ogni dettaglio. Intesa senza indennizzo e rapporti riaperti col Pisa”

È ormai tutto fatto tra Filippo Inzaghi e il Palermo. Come anticipato nei giorni scorsi da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero ha definito in via ufficiale ogni dettaglio dell’accordo con il tecnico piacentino, ponendo fine alla lunga trattativa con il Pisa e gettando le basi per una nuova fase del progetto sportivo.

L’intesa è stata raggiunta senza dover versare alcun indennizzo alla società toscana, grazie a un accordo diretto tra le parti che ha permesso di formalizzare rapidamente il trasferimento dell’allenatore. Una trattativa condotta con grande lucidità, che ha evitato al Palermo un esborso economico aggiuntivo e ha consentito di puntare subito alla pianificazione della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Radicini sul Giornale di Sicilia, il canale di comunicazione tra Palermo e Pisa resta comunque aperto, tanto che da qui al 31 agosto potrebbero esserci ulteriori operazioni di mercato tra i due club. Una prospettiva interessante che potrebbe portare benefici a entrambe le società, anche alla luce del rapporto ora disteso dopo la risoluzione della questione legata a Inzaghi.