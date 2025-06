Giornale di Sicilia: “Il Palermo cerca un regista. Riflettori su Esposito”

Dopo aver archiviato i nodi principali della pianificazione tecnica, il Palermo si prepara a tuffarsi con ambizione nella sessione estiva di calciomercato. Definita la permanenza di Carlo Osti nel ruolo di direttore sportivo e scelto ufficialmente Pippo Inzaghi come nuovo allenatore, i rosanero si muovono per allestire una squadra in grado di puntare con decisione al salto in Serie A.

Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la rosa attuale rappresenta una buona base di partenza, ma alcune carenze emerse nella scorsa stagione richiedono interventi mirati in zone chiave del campo. Tra le priorità assolute individuate dallo staff tecnico spicca l’inserimento di un regista puro, capace di guidare la manovra, velocizzare la costruzione del gioco e garantire visione, tempi e verticalità.

Il profilo in cima alla lista dei desideri di Osti è Salvatore Esposito, centrocampista classe 2000 di proprietà dello Spezia. Come evidenziato da Radicini, il giocatore è reduce da una stagione d’altissimo livello in Serie B, con 7 reti, 10 assist e ben 220 palloni recuperati, che lo hanno consacrato come uno dei migliori interpreti del ruolo in categoria.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, la valutazione dello Spezia per il suo gioiello si aggira attorno ai 10 milioni di euro, ma il Palermo ha già avviato i primi contatti esplorativi per sondare il margine di trattativa. L’operazione è ritenuta strategica, non solo sotto il profilo tecnico, ma anche come investimento sul progetto di crescita del club.

La concorrenza, tuttavia, è agguerrita. Il Bologna ha già effettuato sondaggi concreti e potrebbe presto provare l’affondo. Ma Osti, memore della riuscita operazione Pohjanpalo dello scorso gennaio, non ha intenzione di mollare la presa. Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’intenzione della dirigenza rosanero è quella di insistere con determinazione e pazienza, finché ci saranno spiragli concreti per arrivare alla fumata bianca.