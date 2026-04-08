Repubblica: “I club nelle mani dei fondi stranieri. L’Italia non interessa”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Reenzo-Ulivieri

Il futuro del calcio italiano, la crisi della Nazionale e il nodo Figc. Enzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, interviene con lucidità e realismo nell’intervista rilasciata a Repubblica, affrontando tutti i temi più caldi del momento.

Come riportato da Repubblica, Ulivieri difende il suo appoggio a Gravina: «Con noi allenatori è sempre stato corretto e ci ha aiutato a tutelare i diritti. Non dimenticate che siamo un sindacato e non pensiamo solo alle panchine di A e B». Una posizione chiara, che ha però scatenato critiche, alle quali risponde con serenità: «Sono stato rieletto con oltre il 72% dei consensi».


Secondo Repubblica, Ulivieri respinge anche le accuse legate alla longevità nei ruoli dirigenziali: «Molti parlano senza sapere». E sul tema del rinnovamento ai vertici della Figc precisa: «Voteremo un programma», senza sbilanciarsi su nomi specifici.

CRISI O CAMBIAMENTO?

Nel colloquio con Repubblica, Ulivieri affronta il tema più delicato: il livello dei calciatori italiani. «Non sono diventati scarsi», chiarisce, ma individua un problema strutturale: «Non finiscono quasi mai in prima squadra».

Un limite che, secondo Ulivieri, blocca il sistema e impedisce ai giovani di completare il percorso di crescita. Repubblica evidenzia come il presidente degli allenatori punti il dito anche contro l’eccessiva presenza di stranieri: «Un ct può scegliere su un 30% di convocabili, in Spagna e Germania è il doppio».

IL GAP CON L’ESTERO

Altro nodo cruciale, sempre sottolineato nell’intervista a Repubblica, riguarda la formazione: «Un ragazzo italiano pratica sport in media 350 ore l’anno, all’estero quasi il triplo».

Una differenza che si riflette inevitabilmente sul campo: «Se io tocco la palla centinaia di volte più di te, alla fine la tocco meglio». Un concetto semplice ma estremamente efficace per spiegare il gap tecnico.

NAZIONALE E FUTURO

Nel confronto con Repubblica, Ulivieri invita a non fermarsi alle polemiche: «Non preoccuparsi sarebbe da sciocchi, ma bisogna ragionare».

E sul possibile ritorno di Conte in Nazionale: «È un profilo importante». Un riconoscimento alla qualità del tecnico, già protagonista in azzurro.

Infine, una riflessione più ampia sul sistema calcio: «Le proprietà sono sempre più straniere e mi chiedo quanto interessi davvero la Nazionale ai club».

LA RICETTA

La chiusura, come sottolinea Repubblica, è un manifesto: «Il calcio è fatto di cicli».

E la ricetta per ripartire è chiara: «Servono coraggio, pazienza e amore».

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