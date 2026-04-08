Le Douaron: «Assist o gol è lo stesso, conta vincere. Frosinone? Prima finale»

Massimiliano Radicini ha intervistato Le Douaron per il Giornale di Sicilia, con l’attaccante rosanero che ha raccontato il suo momento di forma e l’importanza della sfida contro il Frosinone.

Reduce da una prestazione positiva contro l’Avellino, impreziosita dall’assist per il gol di Palumbo, Le Douaron ha sottolineato il valore del contributo alla squadra:

«Per un attaccante fare gol è una gioia unica ma sono molto fiero anche degli assist. Quello di domenica sera è stato utile a sbloccare la gara. Palumbo ha fatto un gran gol, proprio lui che è il nostro primo assist-man. Adesso tocca a lui ricambiare».





Nel corso dell’intervista concessa a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, il francese ha commentato anche il gol annullato per fuorigioco:

«Che peccato, sarebbe stata una serata perfetta: tre punti d’oro, gol e assist. Ma va bene così, l’importante è aver vinto la prima di sei finali».

Spazio poi alla crescita collettiva della squadra e alla competizione interna nel reparto offensivo, altro tema affrontato nell’intervista di Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia:

«È naturale che tutta la squadra sia cresciuta nel corso dei mesi. Siamo un gruppo forte e molto motivato in ogni reparto. In attacco c’è grande qualità, un mix di caratteristiche diverse e funzionali a un gioco offensivo, c’è grande affiatamento tra di noi. La competizione è sempre positiva, ti permette di spingere al massimo ad ogni allenamento ma è sempre sana, da grande squadra. Lo dimostra l’esultanza di chi sta in panchina dopo ogni gol realizzato».

Infine, lo sguardo è già rivolto alla sfida contro il Frosinone, considerata a tutti gli effetti uno snodo decisivo nella corsa alla Serie A: per Le Douaron sarà «la partita dell’anno», la prima di una serie di finali da affrontare senza margine di errore.