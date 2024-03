Repubblica: “Corini punta il Pisa: «Dopo la sosta si riparte con più convinzione»”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma su Corini e le parole rilasciate in sala stampa.

«La volontà è quella di puntare più in alto possibile e ai play-off la mentalità può fare la differenza. La gara con il Pisa è fondamentale per dar seguito a un lavoro che produrrà effetti in questi ultimi due mesi».

Un Palermo tutt’altro che abbattuto riemerge dalla sosta con rinnovata verve ed ambizione, pronto ad arrivare in serie A con ogni mezzo e via possibile. Anche dalla porta sul retro identificata con i play-off, se necessario. È emerso dalla giornata di ieri, dalle parole di Eugenio Corini in conferenza stampa che per la sfida di Pasquetta contro i toscani ha in mente di risollevare le sorti della stagione, cancellare la disillusione e riportare la speranza.

Il gruppo crede ancora nel progetto City, che vive il turbamento di un’annata tarata verso l’alto ma dalla resa sotto le aspettative nonostante gli investimenti sin dall’estate precursori di un percorso da seguire come un mantra per centrare l’obiettivo. Invece, dopo i recenti risultati che hanno portato in tasca appena tre punti negli ultimi quattro incontri, un ruolino da retrocessione culminato con la batosta in casa contro il Venezia che ha troncato gli entusiasmi, la strada si è complicata.