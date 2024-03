Mandorlini: «Palermo troppo discontinuo, ma ai playoff può rifarsi»

Intervistato da “TMW” Andrea Mandorlini ha rilasciato le seguenti parole in merito al campionato di B e la lotta promozione:

«Il Parma è già sicuro della promozione, godendo di un rassicurante margine di vantaggio. Dietro ci sono tre squadre che se la giocheranno fino in fondo. Io credo però che la Cremonese abbia qualcosa in più. Detto questo, sarà molto interessante e avvincente anche la lotta per gli ultimi due posti che danno diritto a disputare i playoff, in quanto ci sono 7 squadre racchiuse in un fazzoletto di 3 punti. Insomma, è la solita Serie B. Lotta retrocessione? Il Bari deve stare molto attento a non scivolare con tutti e due i piedi nella zona playout. Il problema palesato dai pugliesi è la mancanza di continuità: non sono mai riusciti a inanellare un filotto di risultati che avrebbe schiuso loro altri traguardi. Palermo? Troppo discontinuo, sì, ma ai playoff potrà rifarsi: lì inizierà un altro campionato e il Palermo ha tutte le carte in regola per imporsi».