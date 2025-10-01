Repubblica: “Bani ancora il migliore, Brunori delude. Le pagelle di Palermo-Venezia”

Un pareggio a reti bianche che conferma l’equilibrio tattico della sfida e lascia emergere individualità in chiaro e in ombra. Come scrive Massimo Norrito su Repubblica Palermo, il migliore dei rosanero è ancora una volta Bani, mentre deludono gli attaccanti Brunori e Pohjanpalo.

Le pagelle di Repubblica Palermo firmate da Massimo Norrito

Joronen 6,5 – Primo tempo da spettatore, ma nella ripresa salva i suoi con una gran parata su Perez.

Diakitè 6 – Attento in difesa, meno propositivo in avanti. Dal 40’ st Bereszynski sv.

Bani 7 – Come sottolinea Norrito su Repubblica, è «ancora una volta il migliore». Duelli vinti e grande personalità anche in fase offensiva.

Ceccaroni 6 – Buona prova fino all’espulsione nel finale che rovina la sua partita.

Pierozzi 6 – Ammonito presto, resta ordinato. Meno presente al cross. Dall’1’ st Gyasi 5,5, non dà la spinta richiesta da Inzaghi.

Segre 6 – Dopo pochi minuti sfiora il gol con un inserimento perfetto, fermato solo da Stankovic.

Blin 6,5 – Solido in mediana, è l’argine per le avanzate del Venezia. Buona prova fisica e tattica.

Giovane 5,5 – Parte bene in pressing, ma poi cala. Dal 13’ st Gomes 6, prova a dare equilibrio e sostanza.

Augello 6 – Stringe i denti e gioca con ordine, ma viene sostituito all’intervallo. Dall’1’ st Peda 6, regge bene nel momento più difficile.

Brunori 5 – Come evidenzia Massimo Norrito su Repubblica Palermo, torna titolare ma «latita nell’area avversaria». Troppo poco incisivo.

Dal 13’ st Le Douaron 5,5, questa volta non riesce a inventare la giocata decisiva.

Pohjanpalo 5,5 – Tanto lavoro sporco di sponda, ma mai un tiro in porta. Serata sottotono.

Il giudizio complessivo

Le pagelle di Massimo Norrito per Repubblica Palermo fotografano un Palermo ordinato in difesa ma sterile in attacco: Bani è l’uomo più affidabile, mentre davanti i rosanero devono ritrovare incisività.