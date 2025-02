Reggiana, Pizzimenti: «Abbiamo raccolto meno di quanto prodotto»

Ai microfoni de “Il Resto del Carlino“, il direttore sportivo della Reggiana, Marcello Pizzimenti, ha rilasciato delle dichiarazioni inerente al momento della squadra granata:

«Queste due sconfitte non ci volevano, ma io guardo le prestazioni e questa squadra è viva, ha energie ed è un gruppo solido con uomini veri. Anche i giovani sono responsabili e maturi, mi piace guardare il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo raccolto meno di quanto prodotto, sia a Bolzano sia col Cesena, ma la squadra ha ormai un’identità ben precisa e si vede cosa vuole il mister. Speriamo di riuscire in futuro a guadagnare qualche cosa in più quando magari lo meriteremmo di meno. La parola preoccupazione non deve esistere nel nostro vocabolario, se sommiamo i gol di Vido, Gondo e Pettinari abbiamo quelli di una punta da doppia cifra e poi gli esterni hanno segnato. Credo si tratti di episodi negativi che dovremo spostarli dal negativo al positivo. Non c’era da stravolgere nulla e abbiamo fiducia nei nostri giocatori che hanno un potenziale enorme. Abbiamo inserito Sosa per l’infortunio di Rozzio, e Kumi per dare un’alternativa a centrocampo. Il designatore Rocchi sta facendo incontri in merito alle dinamiche del VAR, ma al di là di questo gli arbitri sono persone, che come tutte sbagliano. È capitato a tutte le squadre: forse noi siamo stati un po’ più sfortunati, ma succede».