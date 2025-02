Museo del Calcio, Katia Serra dona la sua maglia azzurra: «Una gratificazione incredibile»

È uno dei volti più noti del calcio femminile italiano, capace di abbinare le proprie doti da giocatrice – che le hanno permesso di vestire in 12 occasioni la maglia della Nazionale maggiore – a quelle da dirigente e telecronista, tanto che è stata lei a commentare in diretta Rai, insieme a Stefano Bizzotto, la finale con l’Inghilterra e il titolo europeo vinto dalla Nazionale maschile nel 2021: Katia Serra – si legge sul sito ufficiale della FIGC – è stata al Museo del Calcio per donare la sua maglia azzurra, che da oggi arricchisce ancora di più la collezione di Coverciano dedicata al calcio femminile.

“È una gratificazione incredibile…” ha commentato Katia Serra dopo aver posato con il presidente della Fondazione Museo del Calcio, Matteo Marani, per la foto di rito della consegna ufficiale della sua maglia. “Sento – ha continuato Serra – il colore azzurro tatuato sulla pelle e avere l’onore di poter mostrare la mia divisa dentro questo museo, che racconta la storia del calcio italiano, fa di questa una delle più belle giornate della mia vita sportiva”.

La sezione dedicata al calcio femminile all’interno del museo di Coverciano si arricchisce così di un altro cimelio. I visitatori del Museo del Calcio possono vedere dal vivo, all’interno del percorso espositivo, anche le divise – tra le altre – di Sara Gama, Antonella Carta, Giorgia Brenzan, Carolina Morace e Rita Guarino, esponenti di spicco di un movimento in forte ascesa. La collezione museale comprende inoltre cimeli di grande fascino come gli scarpini, personalizzati, indossati da Patrizia Panico – leader per presenze (204) e reti (110) nella storia della Nazionale femminile – e il pallone della sfida di Wembley tra Inghilterra e Italia, vinta dalle Azzurre nel 1990 per 4-1, con uno storico poker di reti firmato da Carolina Morace.