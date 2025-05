Reggiana, Gondo: «Se lavori con costanza le cose prima o poi arrivano»

L’attaccante della Reggiana, Cedric Gondo, si è espresso come riportato da Tuttomercatoweb.com, per fare il punto della situazione sull’annata terminata dai granata:

«È stata una stagione lunghissima e difficilissima, ma per fortuna abbiamo avuto il coraggio e la voglia di non mollare e alla fine ce l’abbiamo fatta. Ho sempre cercato di dare tutto e il finale è stata la giusta ricompensa. A volte si può iniziare bene per poi calare o viceversa, fa parte del calcio. L’importante è restare concentrati sull’obiettivo perché se lavori con costanza le cose prima o poi arrivano. – prosegue l’ivoriano – Non ho dato troppo peso alle critiche, perché stare dietro ai fischi ti fa solo sprecare energie. Ho preferito rimanere focalizzato su quello che dovevo fare e dare sempre il massimo».

«Prima viene la squadra e poi il mio interesse personale è il mio modo di essere e pensare. Aiutare i compagni è una priorità, poi certo da attaccante so che devo cercare di segnare il più possibile. Il gol più bello? Quello contro il Catanzaro, ma quello che mi ha dato maggiore emozioni è stato il 3-2 nel derby contro il Modena».