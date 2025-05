Modena, Palumbo: «Pensavamo di poter ambire a qualcosa di più. Qui sto benissimo»

Intervistato a Gialli di Sera su TRC, il centrocampista del Modena, Antonio Palumbo, si è espresso sulla stagione dei canarini e sul suo futuro:

«Personalmente è stata la mia miglior stagione. Pensavamo di poter ambire a qualcosa in più, ma purtroppo è andata diversamente Potevamo restare più uniti, speravamo in un epilogo diverso. Post dopo la sfida con il Cesena? Era solo un punto sul finale di stagione. Io e la mia famiglia stiamo benissimo qui a Modena. Mi sento amato, non potrei chiedere di più ai tifosi».

«Eravamo penultimi dopo dieci giornate, abbiamo dovuto rincorrere ma siamo stati bravi a risalire. Mandelli ha gestito una situazione complessa con grande lucidità, senza mai farsi prendere dal panico. Chi mi ha stupito di più? Delavalle».