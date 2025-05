Reggiana, Girma: «Porterò questa esperienza dentro per tutta la mia carriera»

Intervenuto ai microfoni di tuttoreggiana.com, il calciatore dei granata Natan Girma si è espresso per parlare della stagione disputata:

«L’eroe è la squadra. Ho fatto i gol, però i compagni mi hanno aiutato a segnare e non ne abbiamo presi grazie a Bardi, grazie alla difesa e a tutta la squadra. Quando sei sulla panchina è diverso, è più facile quando giochi riuscire a esprimersi. Mi hanno messo in un posto dove non ero abituato, la panchina, quindi ho dovuto imparare a gestire la situazione. Penso di essere cresciuto mentalmente e proverò a portare questa esperienza dentro per tutta la mia carriera».