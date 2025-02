Reggiana-Frosinone, Guidetti: «La Serie B è complicata, classifica corta»

Al termine della sfida tra Reggiana e Frosinone è intervenuto il vice-allenatore dei granata Guidetti che ha commentato la sfida:

«C’è tanta rabbia. La squadra meritava il risultato pieno per quanto mostrato a livello di prestazione e occasioni. Abbiamo preso un gol su palla inattiva, ma lì è una questione di adrenalina e duelli, quindi sono episodi che possono capitare. Giocavamo su un campo difficile, contro una squadra determinata a rilanciarsi. La classifica è corta e ogni punto conta, ma dispiace per quei due punti sfumati all’ultimo, perché la vittoria sarebbe stata meritata. La squadra sta offrendo buone prestazioni. Il problema sarebbe se non giocassimo la nostra gara. Con il Südtirol, ad esempio, abbiamo creato sei occasioni contro un avversario che ha appena battuto la Sampdoria. La Serie B è complicata, ma stiamo lavorando bene e oggi meritavamo di più. Questa è una squadra determinata e questa determinazione è la nostra forza. I tifosi ci hanno applaudito e incitato, spronandoci a dare il massimo. Li ringraziamo per il loro sostegno: fanno tanti chilometri e ci seguono sempre con grande passione».