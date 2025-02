Cesena-Pisa, Inzaghi: «Ci siamo abbassati inspiegabilmente»

In conferenza stampa di Inzaghi dopo il pareggio esterno sul campo del Cesena, è intervenuto l’attuale tecnico dei toscani Inzaghi.

«Sono molto arrabbiato per i dieci minuti in cui abbiamo preso gol. Ci siamo abbassati inspiegabilmente, non è nel nostro DNA. Eravamo uno in più, se ti abbassi può succedere quello che è successo. Siamo andati molto meglio in undici contro undici. Le partite vanno chiuse. Occasione persa, ma abbiamo ancora margine di vantaggio sulla terza. Complimenti al Cesena per il pareggio. Ci siamo accontentati dell’1-0 e l’abbiamo fatta vinta, questo non deve succedere. Ma dagli errori si impara e si cresce, la classifica è comunque ottima. Dispiace, ma dobbiamo voltare pagina. Buffon? Lui è 2008, convocazione meritata. Non va caricato di aspettative. Meister? Avrebbe avuto bisogno di più ambientamento. Lind squalificato ci ha costretto a forzarlo, oggi ottima gara. Era anche ammonito, in uno in più non volevo rischiare il secondo giallo».