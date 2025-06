Reggiana, Djamanca verso l’addio: la Vis Pesaro spinge per l’esterno

Potrebbe concludersi dopo un solo anno il legame tra la Reggiana e Muhamed Varela Djamanca. L’ala destra classe 1998, reduce da una stagione positiva alla Torres con 6 reti, è rientrata a Reggio Emilia ma potrebbe presto ripartire.

Secondo Il Resto del Carlino la Vis Pesaro ha mostrato un forte interesse per il giocatore, individuato come rinforzo ideale per l’attacco. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.