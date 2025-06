Reggiana, Dionigi fissa la rotta: «Obiettivo salvezza, puntando sui giovani»

Dopo la salvezza ottenuta in questa stagione, Davide Dionigi guiderà ancora la Reggiana nel prossimo campionato di Serie B. In un’intervista concessa a TuttoMercatoWeb.com, l’allenatore ha tracciato le prime linee guida per il 2025-26, sottolineando l’importanza della continuità e del progetto giovani.

«L’ho conosciuto di persona soltanto due o tre giorni fa. Abbiamo cominciato a confrontarci, e nei prossimi incontri cercheremo di approfondire tutto», ha detto Dionigi a proposito del nuovo direttore sportivo Domenico Fracchiolla. «È stato annunciato da poco, quindi c’è da riprogettare un po’ tutto. Sicuramente parleremo di tante situazioni».

Il tecnico ha poi commentato il valore ritrovato di diversi giocatori e la filosofia con cui affrontare la nuova stagione:

«In due mesi siamo riusciti a rivalutare diversi giocatori che, fino a quel momento, sembravano aver perso mercato. Oggi abbiamo 3-4 ragazzi che ci vengono richiesti da tante squadre. Questo è motivo di orgoglio anche per me».

«L’idea è ripartire da una base solida. Abbiamo alcuni giocatori in scadenza, altri con cui dovremo trattare. L’orientamento è quello di mantenere una base, tenere i giocatori più funzionali e affiancarli con giovani di prospettiva e qualche innesto di esperienza per restare competitivi».

L’obiettivo stagionale resta chiaro:

«Sì, l’obiettivo è quello. La Reggiana dovrà fare un campionato dove ci sarà sicuramente da soffrire, perché la Serie B è così. In più, dovremo schierare molti giovani, ma questo non ci deve spaventare».

«Il lavoro, se fatto bene, porta sempre a dei risultati. Dobbiamo partire con i piedi per terra, con equilibrio, un po’ come lo stile di questa società. Poi, lavorando bene, si può anche ambire a qualcosa di più, ma senza mai dimenticare da dove si parte».