Playout, nuovo rinvio in vista? la Samp posticipa il ritiro

Dopo aver vinto 2-0 il match d’andata dello spareggio salvezza contro la Salernitana, la Sampdoria è ora costretta a fermarsi. La maxi intossicazione alimentare che ha colpito ben 21 tesserati granata al rientro da Genova ha portato il club campano a chiedere ufficialmente il rinvio della gara di ritorno, inizialmente prevista per venerdì sera all’Arechi.

Come riportato da Telenord, la società blucerchiata ha posticipato la partenza per Roma, dove avrebbe dovuto iniziare il ritiro a Trigoria, scegliendo invece di proseguire gli allenamenti a Bogliasco almeno fino a domani, in attesa di capire come evolverà la situazione.

Il clima resta di grande incertezza, con la Lega B che dovrà prendere una decisione a breve. Intanto la Sampdoria resta alla finestra, pronta a rimodulare la preparazione in base agli sviluppi.