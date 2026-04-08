Giornale di Sicilia: “Ranocchia, il gol non è più un tabù: record e rinascita in rosanero”

Salvatore Orifici firma sul Giornale di Sicilia il racconto della trasformazione di Ranocchia, protagonista di una stagione che, comunque vada, resterà tra le più significative della sua carriera.

Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il centrocampista rosanero ha vissuto una vera e propria evoluzione rispetto al passato. Dopo un avvio promettente nel 2024, con 4 gol nelle prime cinque partite, le aspettative erano altissime, ma si sono poi scontrate con un periodo complicato, segnato da difficoltà soprattutto tattiche e da una continua ricerca della giusta posizione in campo.





Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il cambio di rotta è arrivato con l’arrivo di Inzaghi. Il tecnico ha ridisegnato il ruolo del numero 10, arretrandolo in mediana in un centrocampo a due: una scelta inizialmente sorprendente, ma rivelatasi decisiva per valorizzare le qualità del giocatore.

I numeri raccontano questa crescita. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, con il gol segnato contro l’Avellino Ranocchia ha raggiunto quota cinque reti stagionali, il suo record personale in carriera. «Avevo l’obiettivo di superare il mio record di gol, da quando sono a Palermo sono cresciuto sia sul campo sia come persona», ha dichiarato il centrocampista nel post gara.

Un percorso che parte da lontano. Dopo un lungo digiuno – appena un gol in 35 presenze – il 2026 ha segnato la svolta: quattro reti da fine gennaio in poi, a testimonianza di una crescita costante e di una ritrovata fiducia.

Come rimarca ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, oltre all’aspetto tattico ha inciso molto anche quello mentale. La fiducia trasmessa da Inzaghi ha permesso a Ranocchia di esprimersi al meglio in un ruolo che lui stesso ha sempre considerato più congeniale.

«Da quando sono a Palermo sono cresciuto sia sul campo sia come persona. Inzaghi ci ha dato tanta responsabilità ed è per questo che stiamo facendo una grande stagione», ha aggiunto il numero 10 rosanero.

I numeri confermano il suo peso: con cinque gol è il secondo miglior marcatore del Palermo alle spalle di Pohjanpalo, alla pari con Le Douaron. Una crescita che potrebbe rivelarsi decisiva nel finale di stagione, dove il Palermo si gioca la promozione in Serie A.

Perché, come conclude Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Inzaghi ora può contare anche su una nuova versione del suo centrocampista: Ranocchia 2.0.