Quotidiano di Puglia: “Nikolaou-Henderson, doppio colpo Bari”

È partita ufficialmente la stagione del nuovo Bari targato Fabio Caserta, con la squadra pronta a raggiungere Roccaraso per il ritiro precampionato. Come riportato da Massimiliano Lella sul Quotidiano di Puglia, ieri si è svolta la seconda seduta di allenamento allo stadio Antistadio del San Nicola, dove circa cinquecento tifosi hanno accolto con entusiasmo il neo tecnico biancorosso. Selfie, autografi e applausi hanno accompagnato la prima uscita pubblica di Caserta, già al centro del calore della piazza.

In campo si è cominciato a lavorare anche con il pallone, pur privilegiando una consistente parte atletica. Il gruppo sarà al completo con l’arrivo a Roccaraso del difensore greco Dimitrios Nikolaou, prelevato dal Palermo con la formula del prestito secco. Come sottolineato ancora da Lella sulle pagine del Quotidiano di Puglia, Nikolaou dovrebbe agire sul centrosinistra della difesa a quattro, mentre la dirigenza – Magalini e Di Cesare – è al lavoro per un altro centrale, questa volta di piede destro, visti i dubbi sulla titolarità di Vicari.

Il reparto da completare con urgenza, però, resta il centrocampo. Con la cessione di Maita al Benevento, il Bari cerca una mezzala affidabile. Il nome in cima alla lista resta quello di Liam Henderson, ma secondo il Quotidiano di Puglia, l’ex Empoli è tentato dalla possibilità di restare in un massimo campionato (italiano o estero) per continuare a coltivare il sogno di una convocazione in Nazionale maggiore. Clarke, ct della Scozia, avrebbe suggerito di restare in vetrina, e ciò potrebbe rallentare ulteriormente l’affare.

I biancorossi valutano quindi anche altre alternative in mediana. Intanto, come precisato da Massimiliano Lella nel suo articolo sul Quotidiano di Puglia, né Rao né Verreth si sono allenati ieri in attesa delle visite mediche e della firma. Anche Nikolaou si aggregherà direttamente al gruppo in Abruzzo, dove inizierà ufficialmente la sua nuova avventura con la maglia del Bari.