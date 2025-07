Quagliata saluta l’Italia: va al Deportivo La Coruña

Giacomo Quagliata è pronto a lasciare definitivamente la Cremonese e il calcio italiano. Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, è in chiusura il suo trasferimento a titolo definitivo al Deportivo La Coruña, in Segunda Division spagnola.

Dopo le esperienze con l’Heracles in Olanda e la recente stagione in Serie B con il Catanzaro – dove era arrivato in prestito con diritto di riscatto poi non esercitato – il terzino classe 2000 è pronto a iniziare una nuova avventura all’estero. Una scelta che conferma la volontà del giocatore di misurarsi in contesti internazionali, lasciando l’Italia dopo una carriera vissuta tra Serie C, B e campionati stranieri.