Galassi e Haaland in vacanza: conto alla rovescia per l’amichevole Palermo-Manchester City

Vacanze italiane per Erling Haaland e Alberto Galassi, uomo di punta del City Football Group e consigliere d’amministrazione del Palermo FC. I due sono stati fotografati insieme in barca, in un momento di relax, a pochi giorni da uno degli appuntamenti più attesi dell’estate calcistica rosanero.

L’occasione è l’amichevole di lusso in programma venerdì 9 agosto allo stadio Renzo Barbera tra il Palermo e il Manchester City, un evento che ha già registrato il tutto esaurito. Il legame tra le due società, entrambe appartenenti alla galassia del City Football Group, continua così a rafforzarsi anche fuori dal campo.

Lo scatto diffuso sui social testimonia il clima disteso e l’intesa tra Galassi e il bomber norvegese, che ha scelto ancora una volta l’Italia per ricaricare le batterie prima dell’inizio della nuova stagione con la squadra di Pep Guardiola.

