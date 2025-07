Peda: «Inzaghi ci chiede di correre. Palermo, lavoriamo per una stagione da protagonisti»

Dal ritiro di Châtillon, Patrick Peda ha raccontato ai microfoni ufficiali del Palermo FC le sue sensazioni in vista della nuova stagione. Il difensore rosanero, reduce da un buon girone di ritorno con la Juve Stabia, ha sottolineato il clima positivo che si respira nel gruppo allenato da Filippo Inzaghi.

«Già dal primo giorno si vede che si lavora tanto. Anche il mister ci ha detto che dobbiamo correre con lui, ma io sono felice perché queste tre settimane serviranno per arrivare pronti al campionato», ha dichiarato Peda.

Il difensore ha poi parlato della qualità della rosa: «Abbiamo tanti giocatori forti, siamo una squadra che può lottare con tutte. Se ci prepariamo bene, poi dipende tutto da noi».

A proposito dell’esperienza in Campania: «A Castellammare ho fatto sei mesi molto positivi. Ringrazio tutti perché sono stato benissimo. Ho giocato 13 partite e penso di averle fatte tutte bene. Era importante per me perché prima giocavo poco, stavo aspettando il mio momento e poi, partita dopo partita, ho dato sempre di più».

Sull’impatto del nuovo allenatore: «Inzaghi ci ha trasmesso subito la sua mentalità vincente. Sappiamo chi è e che ha visto livelli molto alti. Lavorare con lui è una grande occasione per tutti noi».

Infine, l’entusiasmo dei tifosi e l’attesa per l’amichevole di lusso: «È bellissimo vedere tutti i tifosi anche qui in Valle d’Aosta, così lontani da Palermo. Ci danno una grande spinta. E giocare contro il Manchester City sarà una grande emozione: è una squadra di livello top e partite così ci servono per prepararci al meglio al campionato».