Prossimo avversario Palermo. Carrarese salva, partono i lavori allo stadio

Buone notizie per la Carrarese e per i suoi tifosi: il Comune di Carrara è pronto ad avviare l’iter per l’ampliamento dello stadio Dei Marmi, che raggiungerà una capienza di 5.500 posti, come richiesto dalla Lega B per la prossima stagione. Un adeguamento necessario dopo l’accesso matematico al prossimo campionato cadetto, che vedrà la Carrarese protagonista anche nel 2025/26.

A confermare il provvedimento è stata la stessa sindaca Serena Arrighi, intervistata dal quotidiano Il Tirreno:

«Stiamo predisponendo una delibera per affidare la progettazione esecutiva in vista dell’ampliamento. Dopo gli interventi dello scorso anno, ci faremo trovare pronti anche stavolta».

Il nuovo intervento, atteso già dalla prossima settimana, comprenderà l’allestimento di una curva tubolare e la riapertura del rettilineo, rispondendo così anche alle richieste dei tifosi, che nelle scorse settimane avevano manifestato con striscioni e proteste per le condizioni attuali dell’impianto.

L’aumento della capienza – spiegano dal Comune – comporterà anche un adeguamento di tipo normativo e strutturale: tra le misure previste, nuove uscite di emergenza, piani antincendio e migliorie logistiche, portando l’investimento a sfiorare i due milioni di euro già spesi nell’estate 2024.

Lo stadio, infatti, era stato ristrutturato per l’ingresso in Serie B con lavori su manto erboso, impianto di illuminazione, tornelli, cablaggi e nuovi moduli prefabbricati per spogliatoi, sala stampa, area VAR e hospitality.

Non solo stadio, però: l’amministrazione comunale sta valutando anche la realizzazione di un nuovo palasport a Marina di Carrara, grazie a un finanziamento regionale da 4 milioni di euro. La sede più accreditata, ad oggi, è uno dei padiglioni della Fiera di Carrara, riconvertibile in struttura sportiva multifunzione.

Nel frattempo, la Carrarese si prepara alla sfida di martedì sera al Renzo Barbera contro il Palermo, già sicuro dei playoff ma a caccia del miglior piazzamento possibile. Anche da Carrara è attesa una discreta partecipazione di tifosi per sostenere la squadra nell’ultimo impegno della stagione regolare.