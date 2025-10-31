Palermo-Pescara, le probabili formazioni: ballottaggio Gomes-Segre, Bani torna titolare

PALERMO – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Pippo Inzaghi è pronto a confermare il 3-4-2-1 per la sfida del “Barbera” contro il Pescara. Buone notizie arrivano dalla difesa: Bani, già convocato contro il Monza, ha recuperato e tornerà dal primo minuto al centro della retroguardia.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, resta vivo il ballottaggio in mezzo al campo tra Gomes e Segre, con il francese leggermente favorito per affiancare Ranocchia. Sulle corsie agiranno Diakité e Augello, mentre sulla trequarti si muoveranno Palumbo e Brunori a supporto di Pohjanpalo, riferimento offensivo del Palermo.

Questa la probabile formazione del Palermo (3-4-2-1) secondo il Corriere dello Sport:

Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Diakité, Gomes (Segre), Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Bardi, Bereszynski, Peda, Nicolosi, Veroli, Blin, Segre, Giovane, Vasic, Le Douaron, Corona.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Sul fronte opposto, come riporta ancora il Corriere dello Sport, il Pescara deve fare i conti con una vera emergenza. Restano in dubbio Capellini e Brosco, entrambi alle prese con affaticamenti muscolari, mentre Pellacani – operato al crociato a Bologna – ha chiuso in anticipo la stagione.

Vivarini si affiderà al consueto 3-5-1-1, con Di Nardo riferimento avanzato e Caligara alle sue spalle. Letizia e Corazza presidieranno le fasce, mentre in mezzo agiranno Valzania, Squizzato e Dagasso.

Probabile formazione del Pescara (3-5-1-1):

Desplanches; Capellini, Brosco, Corbo; Letizia, Valzania, Squizzato, Dagasso, Corazza; Caligara; Di Nardo.

A disposizione: Saio, Gravillon, Giannini, Graziani, Brandes, Cangiano, Vinciguerra, Sgarbi, Meazzi, Okwonkwo, Tonin.

Allenatore: Vincenzo Vivarini.