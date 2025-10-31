Pescara, mai un blitz a Palermo: ventidue precedenti senza vittorie al “Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2025

Il “Barbera” resta un tabù per il Pescara. Come ricorda Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, in ventidue precedenti complessivi tra Serie A e Serie B, gli abruzzesi non sono mai riusciti a vincere sul campo del Palermo. Un bilancio che parla chiaro: dodici successi rosanero, otto pareggi e nessuna vittoria ospite.

Nella massima serie si contano solo due sfide, entrambe terminate 1-1. Il 10 febbraio 2013 a segno Bjarnason per il Palermo e Fabbrini per il Pescara; il 22 dicembre 2016 furono Quaison e Biraghi a firmare il pari. In Serie B, invece, il predominio rosanero è netto. Come sottolineato ancora da Pierluigi Capuano sulle pagine del Corriere dello Sport, il Palermo ha conquistato dodici vittorie, l’ultima delle quali l’11 novembre 2018, con un netto 3-0 firmato da Puscas, Murawski e Moreo.

L’ultimo pareggio risale al 7 aprile 2018, quando Coronado e Valzania fissarono l’1-1 finale. Da allora, per il Pescara, il “Barbera” resta un campo proibito. Un terreno difficile, storicamente ostile, dove i rosanero hanno costruito spesso successi pesanti.

Una curiosità che aggiunge fascino alla sfida di domani: come sottolineato ancora da Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, mai nella storia i biancazzurri hanno espugnato Palermo. La sfida di domani, dunque, sarà anche una caccia al primo storico blitz abruzzese nel capoluogo siciliano.

