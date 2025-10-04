Prima pagina Corriere dello Sport: “Tutti con Pippo! Il Palermo a La Spezia per restare in alto”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 4, 2025

Il Corriere dello Sport dedica la sua prima pagina al Palermo e al suo allenatore: «Tutti con Pippo!». I rosanero di Filippo Inzaghi cercano contro lo Spezia il settimo risultato utile consecutivo, con l’obiettivo di consolidare la posizione nelle zone alte della classifica.

Il quotidiano sottolinea come Inzaghi voglia sfatare anche il tabù D’Angelo e dare continuità a un percorso in crescita, puntando alla “ciliegina sulla torta” con un successo in trasferta.

