Prestia: «Cesena ambizioso, prima la salvezza poi guardiamo oltre»

CESENA – Cuore da capitano, grinta da leader e una presenza fondamentale per il ritorno del Cesena in Serie B. Giuseppe Prestia, centrale difensivo classe 1993, è uno dei simboli della squadra romagnola, capace di dare sicurezza in campo e di trascinare il gruppo. Con 27 presenze e 4 gol all’attivo, il difensore bianconero ha lasciato il segno anche nell’ultima vittoria contro la Salernitana, sbloccando il risultato all’84’ dopo che poco prima Klismann aveva parato un rigore.

In un’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, a firma di Massimo Boccucci, Prestia ha analizzato il momento del Cesena, che sta vivendo una fase positiva con sei risultati utili consecutivi (tre vittorie) e una sola sconfitta nelle ultime dieci giornate. Il settimo posto in classifica alimenta le speranze playoff, ma il capitano resta concentrato sull’obiettivo primario della stagione: «Siamo ambiziosi e guardiamo alle posizioni migliori, ma prima dobbiamo assicurarci la salvezza. Con altri 3-4 punti saremo al sicuro definitivamente».

Lo scontro con la Juve Stabia e il valore della continuità

Alla ripresa del campionato il Cesena affronterà la Juve Stabia, avanti di un solo punto in classifica, in un match che potrebbe rivelarsi determinante: «Sarà una gara importante – ha spiegato Prestia nell’intervista al Corriere dello Sport – affrontiamo una squadra che, come noi, è salita dalla C e ha un buon allenatore. Vincere significherebbe ottenere la salvezza matematica e superare un diretto avversario».

L’arma in più del Cesena in questa fase della stagione è la continuità: «Nelle ultime sei giornate abbiamo raccolto prestazioni e risultati positivi, questo ci ha dato consapevolezza. Il pareggio con Pisa e Spezia nel girone di ritorno ha un valore importante, perché affrontare squadre di livello ci ha fatto capire che ogni partita va giocata fino in fondo, anche in situazioni difficili come contro il Pisa, dove eravamo in dieci».

Il gruppo, i rimpianti e il futuro

Prestia ha sottolineato come il gruppo sia la vera forza della squadra: «Veniamo dalla C e chi è arrivato si è inserito subito bene. Abbiamo vissuto un periodo complicato tra novembre e dicembre, con cinque sconfitte e una sola vittoria, e in B qualche pareggio in più avrebbe fatto comodo. Ma il salto di categoria non ci ha pesato: molti di noi avevano già esperienza in B e i giovani sono all’altezza».

Capitano e punto di riferimento per la squadra, Prestia non ha dubbi sul proprio futuro: «Il mio contratto scade nel 2026 e non c’è da chiedere di meglio. Ho la famiglia che sta bene, sono il capitano e mi sento parte di questo progetto. Mi vedo qui oggi e anche domani».