Corriere dello Sport: “Arriva il Palermo. Amatucci lo stacanovista granata”

SALERNO – È il giocatore più presente della rosa granata in campionato, un punto di riferimento imprescindibile per la Salernitana nella corsa alla salvezza. Lorenzo Amatucci, con 2.398 minuti giocati e 29 presenze da titolare, sta disputando una stagione di altissimo livello. Di proprietà della Fiorentina, aveva già lavorato con Breda alla Ternana nella scorsa stagione, conclusasi amaramente con la retrocessione ai playout contro il Bari. Ora, con la maglia granata, vuole fare di tutto per centrare l’obiettivo permanenza in Serie B.

Come riportato da Il Corriere dello Sport in un articolo di Franco Esposito, i numeri certificano il grande impatto di Amatucci sul gioco della squadra: 131 passaggi progressivi completati (ovvero quelli che avanzano il pallone di almeno 10 metri nell’ultima fase di un’azione offensiva), 49 passaggi chiave che hanno portato a un tentativo di tiro, una media di 26,5 minuti giocati in ogni gara (la più alta dell’intera rosa granata), 55 contrasti vinti e 138 intercetti, più di chiunque altro nella squadra di Breda. Inoltre, ha percorso quasi 5 km con la palla al piede e ha recuperato 142 palloni. Numeri impressionanti, forniti da Opta, che dimostrano quanto il suo contributo sia fondamentale sia in fase difensiva che offensiva.

Quando Amatucci cala, cala anche la Salernitana. Il suo dinamismo, la sua intensità e la determinazione con cui affronta ogni partita sono d’esempio per i compagni. Una stagione particolare per il giovane centrocampista, che nel corso dell’anno ha dovuto affrontare il dolore per la scomparsa della madre. Ora, però, vuole concluderla con un grande obiettivo: mantenere la Salernitana in Serie B.

Ripresa degli allenamenti e focus sulla sfida col Palermo

Dopo due giorni di riposo, ieri pomeriggio la squadra si è ritrovata al centro sportivo Mary Rosy per riprendere la preparazione. Roberto Breda ha impostato una sessione incentrata principalmente su lavoro fisico e aerobico, con sedute differenziate per Fabrizio Caligara e Pawel Jaroszynski. Oggi è previsto un doppio allenamento, mentre restano assenti i giocatori convocati in Nazionale: Bronn (Tunisia), Stojanovic (Slovenia), Wlodarczyk (Polonia Under 21) e Lochoshvili (Georgia).

Biglietti e agevolazioni per Salernitana-Palermo

Come riportato ancora da Il Corriere dello Sport, ieri alle 12 è iniziata la prevendita dei biglietti per la sfida contro il Palermo, che seguirà due fasi. Fino alle 23:59 di lunedì 24 marzo, la vendita sarà riservata agli abbonati, che potranno acquistare due biglietti a tariffa ridotta per altri utenti, in qualsiasi settore. Per sbloccare la promozione sarà necessario inserire il numero della fidelity/member card.

La vendita libera partirà martedì alle 10, con restrizioni per i tifosi rosanero: nei settori destinati alla tifoseria locale sarà vietato l’acquisto ai residenti a Palermo e provincia. La prevendita per il settore ospiti inizierà invece martedì alle 15 e terminerà sabato 29 marzo alle 19, con un costo del biglietto fissato a 14 euro.

Per l’occasione, sarà riproposto l’invito agli istituti scolastici di Salerno e provincia, nonché alle scuole calcio del territorio, affinché gli studenti possano assistere gratuitamente alla partita. Un’iniziativa volta a coinvolgere sempre di più la comunità locale attorno alla squadra granata in un momento cruciale della stagione.