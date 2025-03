Presidente Akragas: «Siamo senza soldi. Le istituzioni si diano una mossa o ritiriamo la squadra»

Tempi duri per l‘Akragas. Il club siciliano, ultimo in classifica nel Girone I di Serie D, si trova in difficoltà economiche, testimoniate dal video pubblicato dal presidente, Giuseppe Arnone, sul proprio canale Youtube:

«Domenica siamo partiti alle 6 di mattina per attraversare lo Stretto e approdare a Reggio Calabria, non abbiamo potuto prenotare un albergo. Un generoso imprenditore ha fatto il pieno al bus per poter fare la trasferta, non abbiamo avuto neanche i soldi per offrire una pizza ai calciatori. C’è’ il rischio di non poter giocare contro il Licata poiché mancano persino i soldi per tracciare le linee bianche con il gesso. Sindaco Miccichè, onorevoli, imprenditori: diamoci una smossa. Altrimenti questa settimana ritiriamo l’Akragas dal campionato».