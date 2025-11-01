Pokerissimo rosanero! il Palermo domina il Pescara 5-0 e celebra i suoi 125 anni

Il Palermo si regala un successo straordinario per i suoi 125 anni. Davanti allo sguardo delle 40 leggende rosanero sedute in tribuna, i rosanero conquistano una schiacciante vittoria per 5-0 sul Pescara grazie ad un’ottima prestazione collettiva e un super Pierozzi autore di una doppietta. Ad inizio ripresa uno straordinario Segre mette a segno il gol del 3-0. Si è finalmente sbloccato il capitano Matteo Brunori, che al 72’ su suggerimento di Pohjanpalo cala il poker al Pescara. Un regalo per il Palermo e per se stesso, anche il numero 9 infatti compie gli anni oggi. Sul finale la rete di Diakitè.

La gara appare sin da subito combattuta. Al 7’ gli avversari vanno vicini al gol con Di Nardo che stacca di testa ma Joronen mette in angolo. Il Palermo si fa vivo al 10’ con una conclusione però debole da parte ci Palumbo. Al 16’ Inzaghi è costretto al primo cambio: brutto colpo alla spalla per Gomes, al suo posto entra Segre.

Al 20’ Joronen rischia grosso, dopo un’uscita si scontra con Ceccaroni, Caligara si ritrova da solo a porta vuota, bravo Augello a “parare” con la gamba.

La gara si sblocca al 23’ quando Pierozzi ritrovatosi nel suo ruolo naturale, calcia, il tiro viene leggermente deviato e finisce in rete. Al 32’ una doppia occasione per i rosanero: ci prova prima Le Douaron che riceve in area, calcia ma Desplanches si oppone; successivamente anche Ceccaroni va al tiro ma l’ex rosa non si lascia sorprendere.

Dopo il vantaggio rosanero calano un po’ i ritmi, i rosanero gestiscono bene la palla, il Pescara prova a reagire contro una difesa che per i primi 45′ si mostra attenta. Allo scadere il Pescara batte un calcio d’angolo, Joronen smanaccia togliendo ogni pericolo. Occasione per i rosanero in pieno recupero, Augello crossa dalla sinistra, ma Le Douaron non riesce ad agganciare bene il pallone. Il Palermo riesce a trovare il raddoppio allo scadere dei minuti di recupero sempre con Pierozzi di testa ma l’assistente alza la bandierina, gol annullato.

Nel secondo tempo Inzaghi gioca sin da subito la carta Brunori al posto di Le Douaron. La ripresa inizia subito alla grande per i rosanero, Segre trova il raddoppio al 46’ con un colpo di testa che batte l’ex compagno Desplanches. Al 48’ ci prova anche il neo-entrato Brunori con un destro a giro che però finisce alto. Al 52’ il Pescara conquista un calcio di punizione per un fallo subito da Corazza: Caligara va alla battuta con un tiro insidioso diretto verso l’angolo destro della porta, Joronen smanaccia e la mette in angolo. Al 55’ Pohjanpalo rischia il colpaccio: da fuori area calcia un rasoterra all’apparenza innocuo che si stampa però sul palo alla destra di Desplanches.

Al 58’ ci pensa ancora Pierozzi a far esplodere il Barbera: sugli sviluppi di un calcio d’angolo il numero 27 spinge la palla in rete segnando il 3-0. Palermo scatenato, al 61’ ci prova pure Ranocchia che da fuori area calcia in porta, questa volta Desplanches intercetta. Inzaghi cambia in difesa al 64’: Bani lascia posto a Peda. Al 72’ arriva finalmente il gol tanto atteso in questa stagione, quello di Matteo Brunori. Il capitano rosanero servito da Pohjanpalo, sferra un tiro dal limite dell’area e fa esplodere il Barbera. Doppio cambio per Inzaghi al 78’: Vasic e Diakitè rilevano Bereszynski e Palumbo. Ed è proprio questo doppio cambio che anima l’azione che porta al 5-0: Vasic crossa in area e trova Diakitè che spiazza il portiere del Pescara. Il Palermo nel giorno dei suoi 125 anni riconquista finalmente i tre punti dopo tre giornate.

IL TABELLINO

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes (C) (Dal 16′ Segre), 10 Ranocchia, 13 Bani (Dal 64’ Peda), 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron (Dal 46’ Brunori), 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 8 Segre, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

PESCARA: 1 Desplanches, 2 Capellini, 3 Letizia, 5 Brandes (Dal 67’ Squizzato), 8 Dagasso, 9 Di Nardo, 13 Brosco (C), 14 Valzania (Dal 55’ Okwonkwo), 16 Corazza (Dal 57’ Cangiano), 21 Caligara (Dal 67’ Meazzi), 95 Corbo. A disposizione: 22 Saio, 6 Squizzato, 7 Meazzi, 11 Cangiano, 15 Tonin, 17 Okwonkwo, 18 Sgarbi (Dal 74’ Letizia), 20 Graziani, 26 Gravillon, 31 Vinciguerra, 35 Giannini, 36 Berardi. Allenatore: Vivarini.

ARBITRO: Andrea Zanotti (Rimini). Primo assistente: Pasquale Capaldo (Napoli). Secondo assistente: Francesco Luciani (Milano). Quarto ufficiale: Niccolò Turrini (Firenze). VAR: Manuel Volpi (Arezzo). AVAR: Matteo Gualtieri (Asti).

MARCATORI: Pierozzi al 23′; Segre al 46’, Pierozzi al 58’, Brunori 72’, Diakitè 83′

NOTE: ammoniti Brandes, Bereszynski