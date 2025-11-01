Palermo-Pescara 5-0: le pagelle del match

Il Palermo festeggia alla grande i 125 anni. I rosanero, al Barbera, calano un pokerissimo e stendono il Pescara di Vivarini. La prima rete arriva al 23’ ed è di Pierozzi, che al 47’ serve l’assist per Segre che mette dentro la rete del raddoppio, al 58’ la rete del tris sempre da parte di Pierozzi bravo a sfruttare l’assist di tacco di Brunori. Proprio Brunori 18’ più tardi, sfruttando l’assist di Pohjanpalo, festeggia il compleanno suo e del Palermo con un bel gol sul secondo palo, ma non finisce qui: all’83’ anche Diakité, entrato da poco, trova la rete del definitivo 5-0. Con questa vittoria i rosa raggiungono quota 19 punti a meno 2 dal Frosinone. Di seguito le pagelle dei rosanero:

JORONEN 6,5: Due buoni interventi, il primo dopo 7’ su colpo di testa da parte di Di Nardo, ed è costretto a smanacciare. Il secondo su un calcio di punizione di Caligara. Rischia al 20’ perché abbandona i pali su un lancio lungo per Caligara ma si scontra con Ceccaroni che era in copertura con Augello.

BERESZINSKY 6,5: Prima gara da titolare, va un attimo in affanno dopo 11’ su Di Nardo che lo supera e si lancia verso la porta difesa da Joronen, per il resto del match è impeccabile. La sua presenza fornisce copertura in fase difensiva e chiude in diverse occasioni.

Dal 79’ DIAKITÈ 6,5: La partita era chiusa ma lui mette la sua firma e trova il gol del 5-0 con un bel colpo di testa.

BANI 6,5: Ritrova il campo dopo l’infortunio. Pericoloso su colpo di testa da calcio d’angolo, guida bene la difesa che non va mai in affanno. La sua presenza si sente e si vede

Dal 64’ PEDA 6: Non perde un duello, entra con la giusta concentrazione.

CECCARONI 6,5: La presenza di Bereszinsky gli permette di lasciare il suo ruolo di braccetto, per questo si sgancia in molte occasioni, andando a creare la superiorità numerica sull’out sinistro e arrivando sul fondo con discreta continuità.

PIEROZZI 8: Gara perfetta per lui, doppietta e assist, cosa desiderare di meglio? La prima marcatura arriva con un bel destro a mezz’altezza dal limite dell’area piccola, il secondo su assist di tacco di Brunori ma l’inserimento è perfetto. L’assist per Segre è al bacio, il centrocampista deve solo spingere in porta. In mezzo anche un gol annullato per fuorigioco di Pohjanpalo che gli aveva servito l’assist.

GOMES SV: La sua gara dura 15’. Dopo un contrasto rimane giù ed accusa un problema alla spalla sinistra. Era partito bene con una buona dose di agonismo e corsa.

Dal 16’ SEGRE 7,5: Entra a freddo ma riscalda subito il motore e lo dimostra trovando il gol del 2-0 su assist al bacio di Pierozzi. Buon filtro a centrocampo.

RANOCCHIA 6,5: Fa tremare Desplancehs su una conclusione deviata dagli avversari che si spenge in calcio d’angolo. La manovra passa quasi tutta da lui, gestisce una buona quantità di palloni senza andare mai in affanno.

AUGELLO 7: Buona propensione offensiva, occupa stabilmente la metà campo avversaria. Dal fallo laterale battuto alla perfezione nasce il primo gol del suoi e da una sua discesa arriva il gol del 4-0 e del 5-0. Ha ritrovato lo smalto che era un po’ mancato nelle gare precedenti.

LE DOUARON 5,5: Spizza il pallone per Pohjanpalo che appoggia per Pierozzi, bravo a sbloccare il match. Ci prova dopo un bel filtrante di Palumbo che approfitta di un dormita della difesa ospite. Dà la sensazione di non essere mai sicuro.

Dal 46’ BRUNORI 7,5: Si iscrive di diritto alla festa del Palermo ma festeggia anche il suo compleanno. Un bel gol sul palo lontano come Desplanches che deve solo guarda la sfera. Regala l’assist, di tacco, a Pierozzi, per il gol del 3-0. Ci aveva anche provato con un tiro a giro.

PALUMBO 6,5: Tanto movimento, i calci piazzati sono quasi tutti suoi. In alcune occasioni è impreciso ma può starci. Forse gli manca il gol per sbloccarsi però giocando come oggi arriverà anche quello.

Dal 79’ VASIC 6,5: Finalmente in quella che sarebbe nella sua posizione, da trequartista e regala l’assist del 5-0 a Diakitè.

POHJANPALO 7: Due assist a referto, anche se sarebbero tre ma uno arriva su un gol annullato e un palo. Il primo assist, di petto, per Pierozzi, il secondo per Brunori che trova la rete del 4-0.

INZAGHI 7: Non aveva perso la fiducia nei suoi dopo le due sconfitte e oggi lo ripagano con una bellissima vittoria per 5-0 contro il Pescara. Partenza aggressiva dei suoi, pressing quasi a tutto campo giocate in velocità. La squadra pressa a tutto campo e corre fino al 90’ senza risparmiasi e dimostrando la propria superiorità.