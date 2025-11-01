Serie B, Palermo travolgente: 5-0 al Pescara e ritorno in zona alta. La nuova classifica

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Il Palermo regala una notte da sogno ai propri tifosi nel giorno del 125° anniversario del club, travolgendo al “Renzo Barbera” il Pescara con un netto 5-0.
Una prestazione scintillante per gli uomini di Filippo Inzaghi, che sbloccano la gara nel primo tempo con Pierozzi e nella ripresa dilagano con i gol di Segre, ancora Pierozzi, Brunori (al primo centro stagionale) e Diakité, autore del pokerissimo che chiude la festa rosanero.

Grazie a questo successo, il Palermo torna a sorridere e risale la classifica di Serie B portandosi a quota 19 punti, a sole due lunghezze dalla vetta occupata da Frosinone e Modena (entrambe a 21).
I rosanero, che hanno una gara in più rispetto a diverse dirette concorrenti, agganciano momentaneamente il quinto posto, lasciandosi alle spalle Venezia e Avellino, entrambe ferme a 16.

Più complicata invece la situazione del Pescara, che resta nei bassifondi con soli 8 punti, nonostante una partita in più rispetto a molte rivali.

Classifica Serie B (dopo Palermo–Pescara 5-0)

Frosinone 21**

Modena 21

Monza 20

Cesena 20

Palermo 19**

Venezia 16

Avellino 16**

Reggiana 15**

Carrarese 14**

Juve Stabia 14*

Padova 14**

Virtus Entella 13**

Catanzaro 12

Südtirol 11**

Empoli 11**

Bari 9*

Pescara 8**

Spezia 7

Sampdoria 7

Mantova 5

* una gara in meno
** una gara in più

Ultimissime

Palermo-Pescara 5-0, Pierozzi: «Dedico i gol alla città e al club, Inzaghi mi aveva detto che avrei segnato»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Il grande ritorno di DANIELE DE ROSSI: pronto domenica in panchina | Subentro immediato

Marco Fanfani Novembre 1, 2025

Serie B, Palermo travolgente: 5-0 al Pescara e ritorno in zona alta. La nuova classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

Palermo-Pescara 5-0: le pagelle del match

Manfredi Esposito Novembre 1, 2025

Pokerissimo rosanero! il Palermo domina il Pescara 5-0 e celebra i suoi 125 anni

Katia Virzì Novembre 1, 2025