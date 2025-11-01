Serie B, Palermo travolgente: 5-0 al Pescara e ritorno in zona alta. La nuova classifica

Il Palermo regala una notte da sogno ai propri tifosi nel giorno del 125° anniversario del club, travolgendo al “Renzo Barbera” il Pescara con un netto 5-0.

Una prestazione scintillante per gli uomini di Filippo Inzaghi, che sbloccano la gara nel primo tempo con Pierozzi e nella ripresa dilagano con i gol di Segre, ancora Pierozzi, Brunori (al primo centro stagionale) e Diakité, autore del pokerissimo che chiude la festa rosanero.

Grazie a questo successo, il Palermo torna a sorridere e risale la classifica di Serie B portandosi a quota 19 punti, a sole due lunghezze dalla vetta occupata da Frosinone e Modena (entrambe a 21).

I rosanero, che hanno una gara in più rispetto a diverse dirette concorrenti, agganciano momentaneamente il quinto posto, lasciandosi alle spalle Venezia e Avellino, entrambe ferme a 16.

Più complicata invece la situazione del Pescara, che resta nei bassifondi con soli 8 punti, nonostante una partita in più rispetto a molte rivali.

Classifica Serie B (dopo Palermo–Pescara 5-0)

Frosinone 21**

Modena 21

Monza 20

Cesena 20

Palermo 19**

Venezia 16

Avellino 16**

Reggiana 15**

Carrarese 14**

Juve Stabia 14*

Padova 14**

Virtus Entella 13**

Catanzaro 12

Südtirol 11**

Empoli 11**

Bari 9*

Pescara 8**

Spezia 7

Sampdoria 7

Mantova 5

* una gara in meno

** una gara in più