Serie B, Palermo travolgente: 5-0 al Pescara e ritorno in zona alta. La nuova classifica
Il Palermo regala una notte da sogno ai propri tifosi nel giorno del 125° anniversario del club, travolgendo al “Renzo Barbera” il Pescara con un netto 5-0.
Una prestazione scintillante per gli uomini di Filippo Inzaghi, che sbloccano la gara nel primo tempo con Pierozzi e nella ripresa dilagano con i gol di Segre, ancora Pierozzi, Brunori (al primo centro stagionale) e Diakité, autore del pokerissimo che chiude la festa rosanero.
Grazie a questo successo, il Palermo torna a sorridere e risale la classifica di Serie B portandosi a quota 19 punti, a sole due lunghezze dalla vetta occupata da Frosinone e Modena (entrambe a 21).
I rosanero, che hanno una gara in più rispetto a diverse dirette concorrenti, agganciano momentaneamente il quinto posto, lasciandosi alle spalle Venezia e Avellino, entrambe ferme a 16.
Più complicata invece la situazione del Pescara, che resta nei bassifondi con soli 8 punti, nonostante una partita in più rispetto a molte rivali.
Classifica Serie B (dopo Palermo–Pescara 5-0)
Frosinone 21**
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Palermo 19**
Venezia 16
Avellino 16**
Reggiana 15**
Carrarese 14**
Juve Stabia 14*
Padova 14**
Virtus Entella 13**
Catanzaro 12
Südtirol 11**
Empoli 11**
Bari 9*
Pescara 8**
Spezia 7
Sampdoria 7
Mantova 5
* una gara in meno
** una gara in più