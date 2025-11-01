Il grande ritorno di DANIELE DE ROSSI: pronto domenica in panchina | Subentro immediato

Daniele De Rossi è pronto a tornare in panchina.

Daniele De Rossi è stato molto più di un calciatore per la Roma: è stato un simbolo, un cuore pulsante della squadra per oltre quindici anni. Cresciuto nelle giovanili giallorosse, ha vestito la maglia della prima squadra dal 2001 al 2019, diventando uno dei centrocampisti più iconici della storia del club. La sua dedizione, la leadership in campo e fuori e il senso di appartenenza lo hanno reso un punto di riferimento non solo per i compagni, ma anche per i tifosi.

De Rossi ha incarnato la cultura e lo spirito della Roma: mai risparmiarsi, combattere fino all’ultimo minuto e mettere sempre la squadra davanti a tutto. La sua carriera è stata costellata di momenti esaltanti, come le vittorie in Coppa Italia e Supercoppa, ma anche di sconfitte dolorose, affrontate con lo stesso orgoglio. Il legame con la città e con i tifosi ha reso ogni partita al Foro Italico un momento speciale.

Dopo il ritiro, De Rossi ha continuato a coltivare il rapporto con la Roma, entrando nello staff tecnico e partecipando a iniziative legate al club. La sua presenza è stata spesso percepita come un ponte tra passato e futuro, un esempio di come la fedeltà e l’amore per una squadra possano andare oltre il campo da gioco.

Il rapporto tra De Rossi e la Roma è un modello di identificazione tra giocatore e club, fatto di passione, sacrificio e autenticità. Anche dopo la fine della carriera, il suo nome rimane simbolo di romanità e di un legame che trascende generazioni, destinato a restare nella memoria di ogni tifoso.

La Fiorentina in bilico

Dopo l’esonero di Igor Tudor alla Juventus, anche la panchina di Stefano Pioli alla Fiorentina appare in forte rischio. La squadra è terzultima in classifica e ancora a digiuno di vittorie, alimentando le speculazioni sul futuro dell’ex allenatore del Milan. Secondo Agipronews, bookmaker come Sisal quotano esonero o dimissioni entro Natale a 1,65, segnalando quanto la situazione sia delicata.

De Rossi in pole position

Per la panchina della Fiorentina, in caso di esonero di Pioli, tra i nomi dei possibili sostituti, spicca Daniele De Rossi. L’ex centrocampista della Roma, già apprezzato per le sue esperienze nel settore tecnico, è offerto a 4 su Betflag, davanti all’ex tecnico della Juventus Thiago Motta, quotato a 8.

Completa il podio Raffaele Palladino, che ha guidato la Fiorentina fino a giugno, a 15 volte la posta. La candidatura di De Rossi sottolinea la fiducia che il mondo del calcio ripone nella sua capacità di gestire una squadra in difficoltà e nella sua crescente esperienza come allenatore emergente.

Una nuova sfida per De Rossi

Se dovesse concretizzarsi, sarebbe una delle prime esperienze di rilievo in Serie A per De Rossi, chiamato a trasformare un periodo difficile in un’opportunità di crescita e consolidamento tecnico.

Guidare una squadra storica come la Fiorentina rappresenterebbe per De Rossi non solo una sfida sportiva, ma anche un trampolino per confermare il suo talento da tecnico emergente nel calcio italiano.