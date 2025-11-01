Palermo-Pescara 5-0, Pierozzi: «Dedico i gol alla città e al club, Inzaghi mi aveva detto che avrei segnato»

Dopo la splendida vittoria per 5-0 contro il Pescara, arrivata nel giorno dei 125 anni del club rosanero, ha parlato in conferenza stampa Niccolò Pierozzi, autore di una doppietta decisiva che ha spianato la strada al trionfo del Palermo.

«La dedica è alla città di Palermo e al club per il compleanno – ha esordito Pierozzi – È stata una prestazione bellissima: siamo stati bravi a gestirla, a sbloccarla e, a inizio secondo tempo, a chiuderla. Peccato solo per il gol annullato per fuorigioco. Mi porto a casa la doppietta».

Il difensore ha poi espresso parole di grande riconoscenza verso il suo allenatore: «Ritrovare il mister quest’anno è stata una boccata d’ossigeno per me. Mi ha dato fiducia e lo ringrazierò sempre. Penso di essere cresciuto tanto in questi anni. Stamattina mi ha detto di mettermi in quella posizione e che avrei fatto gol… aveva ragione, lui sa dove va la palla».

Sull’aspetto tattico, Pierozzi ha aggiunto: «Per il mister faccio qualsiasi ruolo. Da esterno mi trovo bene, soprattutto quando dobbiamo creare inserimenti. Mi piace attaccare, ma decide lui. Dobbiamo migliorare anche dietro, ma la strada è quella giusta».