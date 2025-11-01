Palermo-Pescara 5-0, Vivarini: «Buon primo tempo, poi siamo crollati mentalmente. Sconfitta pesante ma meritata»

Dalla sala stampa del Renzo Barbera, al termine del pesante 5-0 incassato contro il Palermo, ha parlato l’allenatore del Pescara Vincenzo Vivarini.

«Abbiamo avuto un buon primo tempo – ha esordito – dove potevamo anche andare in vantaggio. Eravamo compatti e l’abbiamo interpretata al meglio. Nel secondo tempo, però, è successo quanto successo a Genova: abbiamo mostrato fragilità caratteriale e fisica, abbiamo mollato ed è una cosa che non dobbiamo assolutamente fare. È chiaro che è venuto meno quello che c’è da fare».

Vivarini ha poi aggiunto: «Queste partite ti danno insegnamenti e fanno capire quali problemi abbiamo. Se non riusciamo a fare prestazioni di livello, vuol dire che dobbiamo cambiare qualcosa. Mentalmente vogliamo, ma non cambiamo, e questa cosa non deve esistere. Nella sosta cercheremo di risolvere i problemi».

Sulle difficoltà incontrate: «Avevamo tanti assenti e abbiamo cercato di cambiare poco, questo lo abbiamo pagato rispetto al Palermo che ha ruotato di più. Sotto l’aspetto atletico siamo calati e questo ha inciso molto. A me non piace trovare scuse, accettiamo quello che ci ha detto il campo e dobbiamo ragionare per migliorare le cose che non sono andate. Bisogna dare merito al Palermo, una squadra di livello assoluto. Accettiamo questa sconfitta, anche se troppo pesante».

Infine, una menzione per il suo portiere: «Desplanches sta facendo un campionato eccezionale, sta parando tutto quello che può. Non ha avuto sbavature fino ad ora, è di alto livello e sta crescendo molto. Ha i requisiti per diventare un grande portiere».