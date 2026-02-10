Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo, la Sampdoria nel mirino: numeri che fanno la differenza”

I numeri, ancora una volta, raccontano molto più di qualsiasi previsione. Joel Pohjanpalo e la Sampdoria: un incrocio che in Serie B ha già lasciato il segno. Come evidenzia Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, il centravanti finlandese ha realizzato quattro gol contro i blucerchiati nella competizione cadetta, confermandosi un fattore determinante contro questo tipo di avversario.

Il dato assume ancora più valore se inserito nel percorso complessivo dell’attaccante. Nel suo cammino in Serie B, Pohjanpalo è riuscito a segnare contro il Palermo in cinque occasioni e contro il Modena, altra avversaria che ha spesso incrociato, portando il totale delle marcature complessive contro singole squadre a livelli significativi. Un rendimento che, come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, certifica l’efficacia del finlandese nelle sfide ad alta intensità.

La Sampdoria rientra inoltre tra le quattro squadre contro cui Pohjanpalo è riuscito a realizzare una tripletta. Un episodio che riporta alla memoria la sfida del 14 gennaio 2024, quando, con la maglia del Venezia, il bomber fu protagonista assoluto di una prestazione di livello superiore, trascinando i suoi con una serata di grande concretezza sotto porta. Un riferimento che il Giornale di Sicilia, nell’analisi firmata da Massimiliano Radicini, utilizza per spiegare l’impatto mentale e tecnico dell’attaccante nelle gare chiave.

L’ultima tripletta, invece, risale allo scorso 29 novembre contro la Carrarese, mentre nella passata stagione Pohjanpalo aveva già colpito tre volte anche il Sassuolo, sempre al “Barbera”. Una continuità realizzativa che rende l’attaccante rosanero una costante minaccia, indipendentemente dal contesto o dall’avversario. Come ribadisce ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, quando Pohjanpalo entra in ritmo, l’effetto sulla partita è immediato.

Alla luce di questi precedenti, la sfida contro la Sampdoria assume contorni ancora più interessanti. Il Palermo sa di poter contare su un centravanti che non solo segna, ma che tende a incidere proprio contro avversari di livello. Un dettaglio statistico che, in una Serie B sempre più equilibrata, può diventare decisivo.