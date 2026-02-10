Gazzetta dello Sport: “Palermo attento. Il nuovo Brunori accende la Samp”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
629588334_1445599663594295_6680631279616392483_n

Serie B 2025/26 | Modena-Sampdoria Gol Sampdoria (0-1): esultanza Matteo Luigi Brunori Sandri-Edoardo Soleri

«Quello che sei stato non sarà dimenticato». Con queste parole la curva del Barbera aveva salutato Matteo Brunori quaranta giorni fa, al momento dell’addio al Palermo. Un congedo carico di emozione, che non ha cancellato il legame tra l’attaccante e il popolo rosanero. Stasera, però, Brunori torna in scena da avversario, con la maglia della Sampdoria, nello stadio “Ferraris” di Genova. Un incrocio dal forte valore simbolico, come racconta Filippo Grimaldi sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

La Sampdoria arriva alla sfida in crescita. Otto punti nelle ultime quattro partite rappresentano una media che autorizzerebbe pensieri più ambiziosi rispetto alla semplice salvezza, anche se Angelo Gregucci predica prudenza. Come sottolinea ancora Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, i segnali positivi non mancano, a partire dalla vittoria di Modena, decisa dalle prodezze di Brunori e Begic, gara in cui hanno fatto il loro debutto anche Soleri e Pierini.

Brunori, arrivato in prestito secco con bonus a favore del Palermo in caso di salvezza blucerchiata, ha trovato continuità gradualmente. Un percorso in crescendo, influenzato anche dalla perdita della titolarità nel finale della sua esperienza in rosanero. Dopo un debutto opaco ad Avellino e prestazioni interlocutorie contro Entella e Catanzaro, l’attaccante ha acceso Marassi con il gol del momentaneo 0-1 a Modena, aprendo la strada al primo successo esterno della Sampdoria dopo 475 giorni e 25 trasferte senza vittorie. Un passaggio chiave, evidenziato dalla Gazzetta dello Sport nell’analisi firmata da Filippo Grimaldi.

L’arrivo di Brunori ha ampliato le soluzioni tattiche a disposizione di Gregucci e Foti. Non è esclusa, in futuro, l’ipotesi di un tridente, mentre nel presente l’ex capitano del Palermo rappresenta anche un’alternativa preziosa per far rifiatare Coda, impiegato senza sosta nella prima parte di stagione. Un dettaglio che Filippo Grimaldi rimarca ancora sulla Gazzetta dello Sport, sottolineando l’impatto strategico dell’operazione.

La sfida con il Palermo, però, va oltre i singoli. Inzaghi, reduce da due vittorie consecutive, riconosce apertamente la crescita della Sampdoria: «Una squadra in serie positiva dopo essersi rafforzata sul mercato. Alla distanza potrà venire fuori anche in chiave playoff. Pure noi, però, siamo convinti di poter fare una grande gara. Non dobbiamo fermarci, ai ragazzi chiedo un ulteriore passo avanti». Parole che, come conclude Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, fotografano alla perfezione il peso specifico di una partita che promette intensità, qualità e inevitabili emozioni.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-10 085533

Il Secolo: “Brunori, l’ex con il piede caldo. A segno a Modena, vuole il bis”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 085038

Il Secolo: “Sampdoria, l’esame Palermo misura le ambizioni: Marassi prova a sognare”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 082511

Tuttosport: “Sampdoria-Palermo, la notte degli ex e dei punti pesanti. Le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
palermo padova 1-0 (48) inzaghi

Tuttosport: “Inzaghi no stop «Guai fermarsi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
612906429_1421123669375228_3565754769326964749_n

Tuttosport: “Orgoglio Brunori. La Samp ci punta”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
palermo pescara 5-0 (34) ferrara cardinale parisi

Parisi: «Mi vergogno ancora per il calcioscommesse. Dissi no al Palermo di Zamparini per il Messina»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (39) palumbo coda

Gazzetta dello Sport: “Sampdoria-Palermo, le probabili formazioni: Brunori ritrova i rosanero, Inzaghi conferma il 3-4-2-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
palermo empoli 3-2 (145) pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo, la Sampdoria nel mirino: numeri che fanno la differenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
palermo empoli 3-2 (134) magnani bani

Giornale di Sicilia: “Sampdoria-Palermo, le probabili formazioni: Brunori sfida il passato, Inzaghi conferma l’assetto”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
palermo bari serie b 2-0 (134) brunori inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, vietato rallentare. Ma c’è la minaccia Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Serie B, 24ª giornata: turno infrasettimanale decisivo? Il programma e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
palermo empoli 3-2 (152) gomes

Sampdoria-Palermo, le probabili formazioni: Brunori contro il passato, Inzaghi cambia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-10 085533

Il Secolo: “Brunori, l’ex con il piede caldo. A segno a Modena, vuole il bis”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 085038

Il Secolo: “Sampdoria, l’esame Palermo misura le ambizioni: Marassi prova a sognare”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 082511

Tuttosport: “Sampdoria-Palermo, la notte degli ex e dei punti pesanti. Le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
palermo padova 1-0 (48) inzaghi

Tuttosport: “Inzaghi no stop «Guai fermarsi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
612906429_1421123669375228_3565754769326964749_n

Tuttosport: “Orgoglio Brunori. La Samp ci punta”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026