Gazzetta dello Sport: “Palermo attento. Il nuovo Brunori accende la Samp”

«Quello che sei stato non sarà dimenticato». Con queste parole la curva del Barbera aveva salutato Matteo Brunori quaranta giorni fa, al momento dell’addio al Palermo. Un congedo carico di emozione, che non ha cancellato il legame tra l’attaccante e il popolo rosanero. Stasera, però, Brunori torna in scena da avversario, con la maglia della Sampdoria, nello stadio “Ferraris” di Genova. Un incrocio dal forte valore simbolico, come racconta Filippo Grimaldi sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

La Sampdoria arriva alla sfida in crescita. Otto punti nelle ultime quattro partite rappresentano una media che autorizzerebbe pensieri più ambiziosi rispetto alla semplice salvezza, anche se Angelo Gregucci predica prudenza. Come sottolinea ancora Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, i segnali positivi non mancano, a partire dalla vittoria di Modena, decisa dalle prodezze di Brunori e Begic, gara in cui hanno fatto il loro debutto anche Soleri e Pierini.

Brunori, arrivato in prestito secco con bonus a favore del Palermo in caso di salvezza blucerchiata, ha trovato continuità gradualmente. Un percorso in crescendo, influenzato anche dalla perdita della titolarità nel finale della sua esperienza in rosanero. Dopo un debutto opaco ad Avellino e prestazioni interlocutorie contro Entella e Catanzaro, l’attaccante ha acceso Marassi con il gol del momentaneo 0-1 a Modena, aprendo la strada al primo successo esterno della Sampdoria dopo 475 giorni e 25 trasferte senza vittorie. Un passaggio chiave, evidenziato dalla Gazzetta dello Sport nell’analisi firmata da Filippo Grimaldi.

L’arrivo di Brunori ha ampliato le soluzioni tattiche a disposizione di Gregucci e Foti. Non è esclusa, in futuro, l’ipotesi di un tridente, mentre nel presente l’ex capitano del Palermo rappresenta anche un’alternativa preziosa per far rifiatare Coda, impiegato senza sosta nella prima parte di stagione. Un dettaglio che Filippo Grimaldi rimarca ancora sulla Gazzetta dello Sport, sottolineando l’impatto strategico dell’operazione.

La sfida con il Palermo, però, va oltre i singoli. Inzaghi, reduce da due vittorie consecutive, riconosce apertamente la crescita della Sampdoria: «Una squadra in serie positiva dopo essersi rafforzata sul mercato. Alla distanza potrà venire fuori anche in chiave playoff. Pure noi, però, siamo convinti di poter fare una grande gara. Non dobbiamo fermarci, ai ragazzi chiedo un ulteriore passo avanti». Parole che, come conclude Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, fotografano alla perfezione il peso specifico di una partita che promette intensità, qualità e inevitabili emozioni.