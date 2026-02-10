Gazzetta dello Sport: “Sampdoria-Palermo, le probabili formazioni: Brunori ritrova i rosanero, Inzaghi conferma il 3-4-2-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (39) palumbo coda

Sampdoria e Palermo si affrontano questa sera allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, calcio d’inizio alle ore 19, nel match valido per la 24ª giornata di Serie B. Una sfida che intreccia classifica, ambizioni e passato recente, come racconta Filippo Grimaldi sulle colonne della Gazzetta dello Sport, sottolineando il peso specifico di una gara che può indirizzare il cammino di entrambe.

In casa Sampdoria, Gregucci e Foti sembrano orientati a confermare il 3-4-2-1. Davanti a Martinelli, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Abildgaard, Hadzikadunic e Viti, con Di Pardo e Cicconi sulle corsie esterne. In mezzo al campo spazio a Conti e Henderson, mentre Pierini e Cherubini agiranno sulla trequarti alle spalle di Brunori. Una scelta di equilibrio e qualità, come evidenzia ancora Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, pensata per sfruttare il fattore Marassi.

Il Palermo di Filippo Inzaghi risponde con lo stesso sistema di gioco. Tra i pali confermato Joronen, protetto da Magnani, Bani e Peda. Sugli esterni agiranno Pierozzi e Augello, mentre in mezzo al campo Gomes è favorito per affiancare Ranocchia. Alle spalle di Pohjanpalo spazio a Palumbo e Johnsen, chiamati a garantire imprevedibilità e rifinitura. Secondo la Gazzetta dello Sport, nell’analisi firmata da Filippo Grimaldi, Inzaghi punta sulla continuità dell’assetto che ha rilanciato i rosanero.

La gara sarà inevitabilmente segnata dal ritorno di Matteo Brunori contro il Palermo. L’ex capitano rosanero è il punto di riferimento dell’attacco blucerchiato e arriva alla sfida dopo la prima rete decisiva con la nuova maglia. Un incrocio carico di significati, come sottolinea ancora Filippo Grimaldi sulla Gazzetta dello Sport, che aggiunge tensione emotiva a una partita già cruciale.

Attenzione anche alle panchine, destinate a incidere in un turno infrasettimanale. Inzaghi potrà contare su alternative come Segre, Gyasi e Le Douaron, mentre la Sampdoria avrà a disposizione Coda, Soleri e Begic per cambiare volto alla gara. Dettagli che, come conclude la Gazzetta dello Sport nell’analisi di Filippo Grimaldi, potrebbero risultare determinanti nei minuti finali.

Probabili formazioni

Sampdoria (3-4-2-1)

Martinelli; Abildgaard, Hadzikadunic, Viti; Di Pardo, Conti, Henderson, Cicconi; Pierini, Cherubini; Brunori.
Allenatori: Gregucci-Foti.

Panchina Sampdoria:
Ghidotti, Coucke, Vulikic, Ferrari, Riccio, Ricci, Pafundi, Barak, Begic, Coda, Soleri.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Venuti, Esposito, Depaoli, Giordano, Palma.
Diffidati: Vulikić.

Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Magnani, Bani, Peda; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Augello; Johnsen, Palumbo; Pohjanpalo.
Allenatore: Filippo Inzaghi.

Panchina Palermo:
Gomis, Di Bartolo, Veroli, Bereszynski, Ceccaroni, Segre, Vasic, Giovane, Blin, Gyasi, Le Douaron, Corona.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Rui Modesto.
Diffidati: Bereszynski, Pierozzi.

Arbitro: Di Marco (Ciampino)
Assistenti: Preti – Ceolin
IV uomo: Gauzolino
Var: Di Paolo
Avar: Monaldi
TV: Dazn, Prime Video

