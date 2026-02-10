Giornale di Sicilia: “Sampdoria-Palermo, le probabili formazioni: Brunori sfida il passato, Inzaghi conferma l’assetto”

palermo empoli 3-2 (134) magnani bani

Sampdoria e Palermo si sfidano questa sera allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, calcio d’inizio alle ore 19, nel match valido per la 24ª giornata di Serie B. Una gara che pesa in chiave classifica e che, come racconta Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, arriva in un momento cruciale della stagione per entrambe le squadre.

In casa Sampdoria, Gregucci sembra orientato a confermare il 3-4-2-1. Davanti a Martinelli, il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Abildgaard, Hadzikadunic e Viti, con Di Pardo e Cicconi sulle corsie esterne. In mezzo al campo spazio a Ricci e Conti, mentre sulla trequarti agiranno Cherubini e Pierini alle spalle di Brunori. Una formazione che, come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, punta su equilibrio e compattezza per sfruttare il fattore Marassi.

Il Palermo di Filippo Inzaghi risponde con lo stesso sistema di gioco. Tra i pali confermato Joronen, protetto da Magnani, Bani e Peda. Sugli esterni agiranno Pierozzi e Augello, mentre in mezzo al campo Gomes è favorito per affiancare Ranocchia. Alle spalle di Pohjanpalo spazio a Palumbo e Johnsen, soluzione che garantisce qualità e imprevedibilità.

La partita sarà inevitabilmente segnata dall’incrocio con Matteo Brunori, ex capitano rosanero, oggi punto di riferimento dell’attacco blucerchiato. Un ritorno carico di significati emotivi, come evidenziato ancora da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, che aggiunge ulteriore tensione a una sfida già decisiva per la corsa alla Serie A.

Fondamentale anche il contributo delle panchine, soprattutto in un turno infrasettimanale. Inzaghi potrà contare su alternative importanti come Segre, Gyasi e Le Douaron, mentre la Sampdoria si affiderà a soluzioni offensive come Coda, Soleri e Begic. Dettagli che, come ricorda il Giornale di Sicilia nell’editoriale firmato da Alessandro Arena, potrebbero risultare decisivi a gara in corso.

Probabili formazioni

Sampdoria (3-4-2-1)
Martinelli; Abildgaard, Hadzikadunic, Viti; Di Pardo, Ricci, Conti, Cicconi; Cherubini, Pierini; Brunori.
Allenatore: Gregucci.

Panchina Sampdoria:
Ghidotti, Coucke, Palma, Ferrari, Vulikic, Riccio, Henderson, Barak, Pafundi, Begic, Coda, Soleri.
Squalificati: nessuno.

Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Magnani, Bani, Peda; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Filippo Inzaghi.

Panchina Palermo:
Gomis, Di Bartolo, Ceccaroni, Bereszynski, Veroli, Segre, Blin, Vasic, Giovane, Gyasi, Le Douaron, Corona.
Squalificati: nessuno.

Arbitro: Di Marco (Ciampino)
Stadio: Luigi Ferraris
TV: Dazn, Prime Video

