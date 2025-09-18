Pohjanpalo: «Felice di ritrovare Joronen. Giocare con Brunori è un piacere»

Joel Pohjanpalo si gode il momento e racconta a Nicola Binda su la Gazzetta dello Sport il legame speciale con Jesse Joronen, ritrovato a Palermo: «È un caro amico, il mio testimone di nozze. Giocare di nuovo con lui è insolito, in Finlandia è normale scendere in campo con un amico, ma farlo a Palermo è fantastico. Anche lui è molto ambizioso».

L’attaccante rosanero rivela anche un retroscena di mercato: «Quando il Palermo cercava un portiere ho spinto per lui. Jesse era svincolato ed era un obiettivo per molte squadre. Sono contento che sia venuto qui. Mi aveva aiutato molto al Venezia e ora sto ricambiando: ha iniziato con due clean sheet, molto bene».

Infine, sul partner d’attacco Brunori: «È una domanda per l’allenatore. Servono molte opzioni in avanti, ma sono sempre felice di giocare con il nostro capitano, uno dei migliori attaccanti che il Palermo abbia avuto nella storia recente. Anch’io devo lottare per il posto come tutti, poi decide l’allenatore e va rispettata».