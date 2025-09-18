Pohjanpalo: «Onorato dei soprannomi, il sogno è ripetere la doppietta di Venezia»

Compleanno festeggiato sabato e doppietta domenica: è un momento d’oro per Joel Pohjanpalo. Tra i suoi gol e la spinta emotiva trasmessa da Pippo Inzaghi, i tifosi del Palermo sognano la Serie A. Come racconta Nicola Binda su la Gazzetta dello Sport, la fantasia dei sostenitori vola anche sui soprannomi: «King Joel, Leone di Sicilia o U’ vichingu? Mi piacciono, è un onore averne uno, non capita a tutti».

Sul suo valore in Serie B, Pohjanpalo sottolinea l’importanza della continuità: «La continuità distingue un grande attaccante da uno normale. Sono a 3 gol in 3 partite, ma l’obiettivo è sempre quello della squadra: vincere. Un attaccante vuole segnare sempre».

Guardando alla corsa al trono del gol, il bomber finlandese resta cauto: «Le grandi squadre hanno grandi nomi, ma è difficile dire ora chi lotterà per il titolo. È sempre stato il mio obiettivo, ma deve aiutare la squadra».

Infine, un sogno che torna: «Ripetere il capocannoniere e la promozione in A come a Venezia nel 2024 sarebbe una doppietta incredibile, un sogno che si avvera. Farò di tutto per farcela».