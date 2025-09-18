Repubblica: “Bari, Caserta non cambia: confermato il 4-3-3. Recuperato Gytkjaer”

I risultati non arrivano, ma Fabio Caserta non cambia strada. Come racconta Enzo Tamborra su la Repubblica Bari, per la gara di domani sera al “Barbera” contro il Palermo il tecnico biancorosso insisterà sul 4-3-3, nonostante l’avvio complicato con un solo punto in tre partite e sei reti subite.

«Non posso pensare di cambiare modulo solo per 40 minuti fatti male a Modena – ha spiegato Caserta –. Il passaggio alla difesa a tre può essere una soluzione anche a gara in corso, ma io sono dell’idea che nelle precedenti gare non avevamo fatto male».

Il tema tattico, sottolinea Tamborra su la Repubblica Bari, è al centro delle riflessioni nello spogliatoio, visto che i due laterali spingono più di quanto difendano e il centrocampo filtra poco. Ma per ora la linea resta tracciata.

Il caso Sibilli

A complicare la vigilia c’è la situazione di Giuseppe Sibilli, sotto la lente della Procura Federale per presunte scommesse. «Io non voglio parlare di questioni extra campo – ha tagliato corto Caserta –. Posso solo dire che si sta allenando bene ed è tranquillo dal punto di vista mentale».

Gytkjaer torna disponibile

La buona notizia è il recupero di Christian Gytkjaer. Come riporta ancora Tamborra su la Repubblica Bari, l’attaccante danese torna tra i convocati dopo la microfrattura al piede che lo ha tenuto fuori dall’inizio della stagione. «È un giocatore fondamentale per noi – ha ammesso Caserta –. Valuterò se schierarlo dall’inizio o a gara in corso». Possibile ballottaggio con Moncini come terminale offensivo.

L’ostacolo Palermo

Inevitabile il riferimento al grande pericolo della serata: Pohjanpalo, reduce dalla doppietta a Bolzano. «È il principale finalizzatore del Palermo – ha detto Caserta – ma ci sono altri giocatori pericolosi. Dobbiamo restare in partita fino alla fine, senza concedere troppe occasioni».

Domani sera al “Barbera” ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, anche se senza tifosi baresi per il divieto di trasferta. «Ci aspetta una gara impegnativa, in un ambiente difficile – ha concluso Caserta –. Ma è la classica partita che si prepara da sola. La cosa importante è mettere da parte Modena e ripartire».

Secondo la Repubblica Bari, restano in discussione anche le fasce offensive: Rao insidia Partipilo, mentre a centrocampo Darboe è in ballottaggio per una maglia da titolare. Castrovilli dovrebbe partire dalla panchina. Da segnalare infine il rinnovo del portiere Marco Pissardo, vice di Cerofolini, fino al 30 giugno 2027.