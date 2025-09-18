Pohjanpalo: «Palermo è unica, adoro la città e i suoi tifosi. Con la mia famiglia viviamo emozioni speciali»

Nell’intervista concessa a Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport, Joel Pohjanpalo si sofferma sul rapporto con l’allenatore Pippo Inzaghi: «Tutti sanno chi è, lo so anch’io che sono simpatizzante del Liverpool e ricordo la sua doppietta in finale di Champions. Ho tanto da imparare da lui, anche se finora ci siamo concentrati sul collettivo. Ogni volta che parla di calcio, c’è sempre qualcosa da imparare».

Il bomber finlandese racconta anche la sua vita a Palermo: «Fa molto caldo! La mentalità dei siciliani è diversa, le persone sono entusiaste. Adoro stare in città, vivere emozioni coi tifosi, fare foto coi bambini. Fa parte del lavoro: dobbiamo avvicinarli alla squadra. Anche la mia famiglia ama vivere in centro. Siamo stati fortunati ad abitare in posti unici come Venezia e Palermo, ricordi che racconterò ai miei figli».

Sul campionato di Serie B, Pohjanpalo conferma l’equilibrio: «È il torneo più incerto d’Europa, ci sono tanti pareggi. Le squadre difendono bene, e i risultati sono imprevedibili anche tra chi lotta in alto e chi in basso. Per me è molto stimolante».

Infine, l’effetto del tifo rosanero: «In Germania ho giocato a Düsseldorf, Amburgo e Leverkusen, ma il Barbera è uno degli stadi più emozionanti in cui ho giocato. In Finlandia un pubblico così me lo potevo solo sognare».