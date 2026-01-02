Giornale di Sicilia: “Pohja e l’anno che verrà. Tre grandi sfide per il 2026”

Un 2025 da protagonista, ma vissuto non come punto d’arrivo bensì come trampolino di lancio. Joel Pohjanpalo guarda al 2026 con ambizioni chiarissime e una fame che non accenna a diminuire. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, l’attaccante finlandese ha davanti a sé tre grandi obiettivi: due personali e uno collettivo, tutti intrecciati al destino del Palermo.

Il primo, e più importante, riguarda la squadra. Le sorti dei rosanero passano inevitabilmente dai gol del numero 20: quando Pohjanpalo segna, il Palermo accelera e si avvicina all’obiettivo massimo della stagione, la Serie A. Un traguardo che il centravanti conosce bene e che vuole riconquistare dopo averla lasciata un anno fa con la maglia del Venezia. Come ricorda ancora il Giornale di Sicilia, a firma Salvatore Orifici, Pohjanpalo aveva salutato la massima serie con 6 gol segnati in metà stagione, scegliendo Palermo proprio per inseguire una nuova promozione.

Sul piano individuale, la stagione può diventare memorabile anche in chiave realizzativa. L’attaccante guida attualmente la classifica cannonieri della Serie B con 12 reti in 18 presenze, tre in più di Gliozzi. Un rendimento che rievoca precedenti illustri: Pohjanpalo ha già vinto il titolo di capocannoniere nella stagione 2023/24 con il Venezia, chiudendo a quota 22 gol, davanti a Tutino. Numeri e precedenti che, come sottolinea Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, alimentano le speranze del popolo rosanero.

Le analogie con il passato sono evidenti anche nelle medie realizzative. Dopo i 19 gol in 37 gare del 2022/23 e i 22 in 33 del 2023/24, il finlandese viaggia oggi con una media di 0,66 reti a partita, esattamente in linea con la sua stagione migliore in Italia. Dati che confermano una continuità impressionante e che rafforzano il suo status di trascinatore e beniamino della tifoseria, come evidenzia ancora il Giornale di Sicilia firmato da Salvatore Orifici.

C’è poi un terzo obiettivo, più silenzioso ma non meno significativo: la storia. Con l’addio di Brunori, Pohjanpalo è diventato il rosanero in attività con più gol all’attivo. I 21 centri complessivi lo collocano al 31° posto nella classifica all-time dei marcatori del Palermo. Per entrare nella top 15 serviranno altri 7 gol e raggiungere quota 28, lo stesso bottino di Vypalek. Un traguardo alla portata, se il ritmo resterà quello attuale.

Un nuovo anno, tre grandi sfide e un Palermo sempre più sulle sue spalle. Pohjanpalo è pronto a prendersi tutto.